Рецензия на фильм «Чебурашка 2»

Начало года ознаменовалось новостью: фильм "Чебурашка-2" стал лидером новогоднего проката. За первые январские дни сборы составили более двух миллиардов рублей. Первая картина, предшественница этой, вышедшая на экраны три года назад, тоже обрела немыслимый успех, возглавив список самых кассовых российских фильмов. Режиссер второй части тот же — Дмитрий Дьяченко, — сохранен и актерский состав. Видимо, эта преемственность и побуждает тех, кому полюбился просто "Чебурашка", штурмовать кинотеатры в стремлении увидеть "Чебурашку-2". Но даже если вы не смотрели фильм трехлетней давности, в поле вашего зрения не мог не попасть ушастый зверек, созданный по лекалам советского прообраза, настолько премьера рекламировалась со всех сторон.

Зашкаливающий интерес к Чебурашке образца 2020-х годов понятен: фильмы эти "генетически" тянутся к советской образности и затрагивают ностальгические чувства зрителей. Ведь история, сочиненная Эдуардом Успенским и визуализированная "Союзмультфильмом", — это "наше все". И это наша история. Наше "прекрасное далеко". Наша (вспомним совсем другой фильм, тоже идущий в прокате) "сентиментальная ценность". И тут у родителей такая возможность: взять свое чадо, сросшееся со смартфоном, за руку, ножками пойти в кино на сказку, где персонажи вроде и с лейблом "сделано в СССР", однако шагнувшие в современные реалии. Артисты прекрасные: Сергей Гармаш (Геннадий Петрович, он же Гена), Елена Яковлева (Римма, она же Шапокляк), Федор Добронравов (друг Гены), Наталья Щукина (директор дендрария, где Гена работает садовником), Дмитрий Лысенков (Ларион, сподручный Риммы), — они перешли из первой части, а во второй к ним добавился Александр Лыков в роли охотника ("Смотри, и Казанова здесь!" — шепчут взрослые на просмотре). Они существуют "вживую" с Чебурашкой-анимацией (но и актерские силы тоже задействованы, над этим персонажем трудились Ольга Кузьмина и Катерина Чередник). В финале "Чебурашки-2", когда препятствия позади и все мирно сидят за семейным столом, Гармаш играет на гармошке "Катится, катится голубой вагон", — мелодия это бередит нечто заветное в зрительской душе. И все же это совсем, совсем другая история.

Когда сегодня пересматриваешь советский цикл мультфильмов о Крокодиле Гене и Чебурашке, сердце замирает от простодушной кукольной анимации, которой неведомы "высокие технологии", от самобытного камерного мира, где все согрето теплом человеческих рук. Современному зрителю предлагается монструозный блокбастер с замахом на такие сюжетные повороты, что действие никак не может завершиться. Оно происходит вроде бы на российском юге, но он такой умышленный и абстрактный, что это и не Россия, и даром что водопад, в котором чуть не гибнут юные герои второй части, показан с ниагарским размахом, Америкой это тоже не назовешь. Реальность, где обитают персонажи, настолько бездушна, что как будто сгенерирована искусственным интеллектом. Всерьез подключиться к ней не удается. Если Чебурашка из первого фильма еще как будто немножко помнил о своем "союзмультфильмовском" предке (который был само воплощение нежности, доверчивости, чистоты), то сегодня перед нами какой-то необаятельный прожорливый троглодит, напоминающий огромных наглых нейрокотов из модных нынче роликов. Чебурашка-2 подрос, приблизился к пубертату со всеми вытекающими: зубастик довольно эгоцентричен, настырен, а еще увлекается книжками по психологии и может надменно парировать: "Твои проблемы тянутся из детства". А когда взрослый хочет его охолонить, Чебурашка определяет такое поведение как "оральную агрессию". И если ролик с нейрокотиками длится минуты две-три (этот не понравился — листайте дальше), то злоключения Чебурашки-2 и К⁰ — зритель, будь готов — почти "на два часа составят существо разыгрываемой пред вами были".

Над сценарием трудилась та же команда, что и в первой части, которая была более цельной, собранной и вовсе не лишенной обаяния. Нынешний сценарий более уязвим. Экспозиция слишком затянутая, зрителям долго напоминают содержание предыдущего фильма. Если прежде Чебурашка мучился вопросом самоидентификации (кто он — собака, обезьяна, человек?) и вписывался в человеческую семью, то здесь, как поначалу кажется, главное — в спасении родного дома. Римма намерена строить парк аттракционов, в который не впишется Генин дом, и его решено снести. А дом этот связан с женой Гены (Марина Коняшкина), разбившейся когда-то на дельтоплане (смотри первую часть). Здесь она тоже появляется во флэшбеках, величают ее Любовью Андреевной, что отсылает к чеховской Раневской и усиливает тему вероятной гибели родового гнезда. Но вот Гена, прихватив Чебурашку, приходит разбираться к Римме... и проблема быстро решается. Да, она опять возникнет ближе к финалу, но до этого внимание зрителя будет перескакивать с одного на другое. Потеряется "сквозное".

Римма обещает не трогать дом с башенкой, но пусть Гена с Чебурашкой приходят на день рождения ее обожаемой внучки Сони (Ева Смирнова), что те и делают. Чебурашка нечаянно портит праздник, хотя Соня воспринимает это совсем иначе, зверьку попадает от взрослых, и вследствие некого подросткового бунта он отправляется в горы вместе с Соней, вечно всем недовольной, и Гениным внуком Гришей (Илья Кондратенко). Гриша озабочен грядущим пополнением в семье, мама носит в себе малыша: это заявлено, но не доведено до серьезных переживаний. И потому, когда в русле хеппи-энда Гришина мама изрекает что-то в духе: "Малыш, не переживай, сколько бы детей ни появилось у нас, ты останешься любимым", — выглядит это формальностью. И вообще кажется, что проблемы, заставившие юных героев идти в горы (а взрослых отправиться на поиски), высосаны из пальца.

После побега Чебурашки, Сони и Гриши фильм становится сильнее похожим на сказку: вот герои, покинувшие родное место, вот злодеи, возникающие у них на пути. В качестве злодея возникает охотник Александра Лыкова, больше похожий на одинокого Людоеда из западных сказок. К слову, во флэшбеке, когда охотник должен явиться нам молодым, актера подменяет его сын Матвей Лыков. Авторы как будто подкрепляют заявленную тему семейных ценностей актерским составом: когда нужно показать молодым героя Федора Добронравова — на экране является Виктор Федорович. Работает в фильме и иной контекст, не фамильный, но партнерский. Глядя на Сергея Гармаша с Еленой Яковлевой (чьи герои по сюжету примагничиваются друг к другу, и этот процесс на экране убедителен), невозможно не вспомнить, что они долго служили в "Современнике" и играли в одних спектаклях, скажем, Ильина и Тамару в "Пяти вечерах".

Актерский состав вообще очень хорош. Такому фильму — с выдуманно-выхолощенным миром — нужен в центральной роли именно Гармаш. Про таких говорили раньше: "актер натуры", "сермяжный артист". Его природа, очень конкретная, разломает изнутри любую искусственную конструкцию. Яковлева порой притягательно нежна в своем рельефном рисунке роли. Не уступают им исполнители ролей второго плана. Так, крайне выразителен в образе Лариона прекрасный эксцентрик Дмитрий Лысенков. Александр Лыков, актер тонкой и умной природы, как всегда очень живой и внутренне ироничный.

Разве что юные артисты сняты неловко, "со швами", так и видишь, как им говорили: "здесь посмейся", "тут надо погрустить". И не скажешь, что детские роли сложились как роли с протянутым смыслом, это скорее набор реакций и гримас, худо-бедно нанизанный на сюжетную нить. Но и взрослые актеры хороши больше сами по себе, на выделенных им участках. И когда возникает персонаж того же Лыкова, выглядит это как попытка сценаристов включить еще какой-то мотор забуксовавшего действия.

А впереди "Чебурашка-3". В финале второй части нам анонсируют следующую часть, где заглавный герой вступит в пору возмужания. Анонс обещает, что мы узрим и Чебурашку-самочку, и, вероятно, их потомство. Как вам это понравится?