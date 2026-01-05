«Битва за битвой» стала лучшим фильмом на Critics Choice Awards 2026

В ночь на 5 января в Лос-Анджелесе состоялась 31-я ежегодная церемония вручения наград Critics Choice Awards 2026.

Итоги Critics Choice Awards 2026
Главным триумфатором вечера стала картина Пола Томаса Андерсона «Битва за битвой». Лента победила в ключевых категориях: «Лучший фильм», «Лучший режиссёр» и «Лучший адаптированный сценарий».

Несмотря на победу Андерсона в основной номинации, лидерами по общему количеству статуэток оказались «Грешники» Райана Куглера и «Франкенштейн» Гильермо дель Торо — каждый проект забрал по четыре награды, преимущественно в технических категориях. Лучшим актёром признали Тимоти Шаламе за роль в байопике «Марти Великолепный», а награда за лучшую женскую роль досталась Джесси Бакли («Гамнет»).

В телевизионном сегменте доминировал мини-сериал «Переходный возраст», получивший четыре статуэтки. Лучшей драмой назвали «Больницу Питт», а лучшей комедией — «Киностудию».

Победители в основных категориях:

  • Лучший фильм: «Битва за битвой».
  • Лучший режиссёр: Пол Томас Андерсон («Битва за битвой»).
  • Лучший актёр: Тимоти Шаламе («Марти Великолепный»).
  • Лучшая актриса: Джесси Бакли («Гамнет»).
  • Лучший оригинальный сценарий: «Грешники».
  • Лучшая комедия: «Голый пистолет».
  • Лучший анимационный фильм: «Кейпоп-охотницы на демонов».
  • Лучшие визуальные эффекты: «Аватар: Пламя и пепел».
  • Лучший фильм на иностранном языке: «Секретный агент».
  • Лучший драматический сериал: «Больница Питт».
  • Лучший комедийный сериал: «Киностудия».
  • Лучший мини-сериал: «Переходный возраст».
  • Лучший сериал на иностранном языке: «Игра в кальмара».