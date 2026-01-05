Итоги Critics Choice Awards 2026

В ночь на 5 января в Лос-Анджелесе состоялась 31-я ежегодная церемония вручения наград Critics Choice Awards 2026.

Главным триумфатором вечера стала картина Пола Томаса Андерсона «Битва за битвой». Лента победила в ключевых категориях: «Лучший фильм», «Лучший режиссёр» и «Лучший адаптированный сценарий».

Несмотря на победу Андерсона в основной номинации, лидерами по общему количеству статуэток оказались «Грешники» Райана Куглера и «Франкенштейн» Гильермо дель Торо — каждый проект забрал по четыре награды, преимущественно в технических категориях. Лучшим актёром признали Тимоти Шаламе за роль в байопике «Марти Великолепный», а награда за лучшую женскую роль досталась Джесси Бакли («Гамнет»).

В телевизионном сегменте доминировал мини-сериал «Переходный возраст», получивший четыре статуэтки. Лучшей драмой назвали «Больницу Питт», а лучшей комедией — «Киностудию».

Победители в основных категориях: