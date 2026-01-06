Сборы фильма «Чебурашка 2» превысили три млрд рублей

5 января сборы фильма «Чебурашка 2» достигли 3 млрд рублей. Такого результата картина добилась уже на пятый день проката — премьера ленты состоялась 1 января. Сиквел остаётся безусловным лидером кинотеатральных чартов, обгоняя «Простоквашино» и «Буратино».

Первая часть «Чебурашки» вышла в 2023 году и достигла сборов в 1 млрд рублей за три дня проката, став в итоге самым кассовым фильмом в истории российского проката. Сиквел оказался шестым российским фильмом, который достиг отметки в 3 млрд рублей после оригинальной картины, «Холопа 2», «Волшебника Изумрудного города», «Холопа» и «Бременских музыкантов».

«Чебурашка 2» рассказывает, как дом Гены хотят снести ради строительства парка развлечений. После очередной ссоры Чебурашка сбегает из дома с Соней и Гришей, а на их поиски отправляются взрослые.