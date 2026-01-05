Каким будет кинематогроф в будущем на примере «Аватара 3»

Мировые сборы "Аватара-3" уже к третьему уик-энду показа пересекли границу в миллиард долларов. При этом мнения о фильме разлетаются по полюсам: кто-то в упоении, а кто-то в недоумении, кто-то восторженно бьет в ладоши, а кто-то пожимает плечами. И все зависит от того, где и как был просмотрен новый фильм Джеймса Кэмерона.

Это значит, франшиза "Аватар" знаменует вхождение в новую эру того, что мы зовем кино. Это новое кино немыслимо далеко от синематографа не только Чаплина и Эйзенштейна, но уже и Феллини и Висконти — от кино ушедших эпох, ставшего достоянием истории, но уже не масс. От средства постижения тайн жизни кино возвращается в свое первобытное состояние поражающего воображение аттракциона. На новом, разумеется, уровне.

В отличие от прежних картин "Аватар-3. Пламя и пепел" целиком зависит от того, как и на чем мы его смотрим. На гигантском экране IMAX, показанный с удвоенной скоростью демонстрации, фильм потрясает воображение эффектом присутствия в немыслимом мире Пандоры, где мы переживаем за судьбу неземных синих существ с человеческими глазами и хвостами ящериц. Он восхищает невообразимой, титанической работой и талантом все это придумавших и сотворивших. Счастливцы, это увидевшие, потрясены не меньше тех, кто когда-то в панике бежал из зала, увидев надвигающийся на них паровоз братьев Люмьер.

Но кинотеатров, способных донести до зрителей изображенный Кэмероном мир во всей его полноте, на планете раз-два и обчелся. И большинство все это посмотрят на экране нормального кинотеатра, где талантливо придуманная картина идет более трех часов.

И уж абсолютное большинство смотрит новинку в лучшем случае на экране телевизора, а чаще — на планшете или, хуже того, мобильнике. И все, чем тут можно было бы восхищаться, — это лихо придуманный сюжет и проникновенная игра актеров. Но актеров в фильме, можно считать, не видно — видны их аватары. И с сюжетом есть проблемы. После триумфальной премьеры первого "Аватара" прошло десятилетие, и главное условие игры — раздвоение героя между оригиналом, лежащим в земной лаборатории, и его синим аватаром, прижившимся в мире обитателей Пандоры, — уже почти забылось. Поэтому перекидки действия из страны летающих островов в прозу взбесившейся науки каждый раз изумляют как нечто инородное, проходное.

Раздвоено и наше внимание. Эти полеты во сне и наяву на чем-то типа птеродактилей, эти кувыркания в океанских глубинах на чем-то типа кита настолько хороши, поражающи и самодостаточны, что долгие беседы героев друг с другом воспринимаешь как досадную паузу в захватывающем действии. Тем более что ничего особенно умного или оригинального они не говорят — диалоги фильма скорее служебны, чем самостоятельны. То, чем целый век потрясал синематограф — штормящие человеческие чувства, — почти целиком вытеснено изумляющей картинкой, ее динамикой, подробностью представшего перед нами инопланетного мира.

Не знаю, как кому, а мне все время приходилось за уши оттаскивать себя от созерцания этой картинки к соображению, кто там есть кто: вот этот ушастый, этот хвостатый, эта глазастая. Ага, на самом деле это лежащий в лаборатории Джейк Салли, а это его пандорийская жена Нейрити, а это враг Пандоры полковник Куоритч. Появившаяся в третьем фильме цыганистая Варанг, предводительница клана Мангква, вносит некоторое оживление своим явным интересом к атлету Куоритчу — возникает как бы эротический контекст.

И нельзя не отдать должное мастерству художников, снабдивших главных персонажей некоторой индивидуальностью. Но в целом существа на экране неразличимы, и в боевых сценах не всегда разберешься, за кого нужно "болеть". То, что задумано как драма, для большинства зрителей останется аттракционом.

В первом "Аватаре" мы были сражены фантазией, сотворившей этот невиданный мир Пандоры. Во втором этот мир был дополнен водной стихией — возникла некоторая новизна ситуаций. В третьем все уже знакомо и вполне обжито, ситуации примерно одинаковы, и даже явление новых персонажей не снабдило действо новыми глубинами и напряженностью. Хотя мировые сборы "Аватара-3" уже к середине декабря превысили отметку в миллиард долларов, темпы прироста доходов у фильма заметно ниже, чем у "Аватара-2", что говорит о дефиците новых впечатлений. Поэтому многие наблюдатели считают, что ресурсы франшизы в основном исчерпаны, задуманные четвертая и пятая части могут оказаться ненужными.