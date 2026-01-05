Вышел трейлер фильма «Лакомый кусок»

Компания Netflix представила трейлер фильма The Rip («Лакомый кусок»). Премьера криминального триллера состоится на стриминговом сервисе 16 января 2026 года.

© Чемпионат.com

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

Сюжет картины расскажет о группе полицейских из Майами — они находят тайник с миллионами долларов наличных и решают присвоить деньги себе. Однако, как часто бывает в таких случаях, о находке узнают слишком много лишних людей.

Главные роли в «Лакомом куске» сыграли Бен Аффлек («Исчезнувшая») и Мэтт Дэймон («Отступники»). В картине также снялись Тияна Тейлор, Нестор Карбонелл и Саша Калле. Режиссёром выступил Джо Карнахан — автор знаменитых фильмов «День курка» и «Команда «А».