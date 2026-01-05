О чем будет фильм «Чебурашка 3»

Ушастик скоро снова чебурахнется.

При создании первого «Чебурашки» команда вряд ли рассчитывала на столь оглушительный успех. Фильм собрал кассу в 7 млрд рублей. Даже «Аватар» и «Мстители: Финал», вместе взятые, в России заработали меньше.

Теперь же «Чебурашка» становится франшизой — вполне возможно, что ежегодной. Если первые две части разделяют три года, то следующая выйдет уже 1 января 2027-го. К слову, уже известно, о чём она будет.

«Чебурашка 3»: главное о фильме

Название: «Чебурашка 3».

Режиссёр: Дмитрий Дьяченко.

Актёры: Сергей Гармаш, Елена Яковлева, Дмитрий Лысенков и другие.

Дата выхода: 1 января 2027 года.

Жанр: сказка, семейный, фэнтези.

Страна: Россия.

Чем закончился «Чебурашка 2»?

Чтобы адекватно обсудить следующую часть, важно знать, чем закончилась вторая. Поэтому будьте осторожны, впереди спойлеры!

Конфликт связан с домом Гены, который хотят снести. На месте здания должно появиться колесо обозрения. Выясняется, что парк аттракционов строит Римма. В прошлой части она была злодейкой, теперь же заступается за Гену и велит помощнику Лариону изменить план.

В процессе разборок Гена много нервничал, а Чебурашка вечно проказничал — в итоге персонажи ссорились. При этом Чебурашка видел, что Соню, внучку Риммы, вообще не ругают. Однажды огорчённые Чебурашка, Соня и Гриша, внук Гены, сбегают из дома и отправляются в поход. На пути много испытаний, юнцы встречают даже спятившего охотника, который мечтает скушать Чебурашку.

Гена и Римма в последний момент выручают ребят. Вот только Римма сходила с ума от волнения и не глядя подписала подложный документ. Так Ларион стал владельцем компании и велел снести дом Гены. После потасовки, в которой поучаствовал тот самый охотник и по совместительству отец Лариона, в доме начался пожар. Все сбежали, но Гена и Чебурашка остались в ванной. Они бы погибли, но почившая жена героя поставила там чугунную ванну. Персонажи спрятались под ней и уцелели.

Римма лишилась бизнеса, поэтому продала дом, выкупила землю под жилищем Гены и даже временно переехала к нему. Сам герой подобрел и перестал срываться на Чебурашку. Теперь он ценит каждый момент рядом с ушастиком.

В течение фильма Чебурашка вспоминал о прошлом. Он напевал диковинную песню на непонятном языке и строил из палок удивительные шалаши. Чебурашка научился этому во младенчестве и благодаря генетической памяти.

В финале показывают, что таких Чебурашек много. У них целая община, которая живёт где-то в лесу. Наверняка папа и мама нашего Чебурашки тоже где-то там.

О чём будет «Чебурашка 3»?

Похоже, «Чебурашка» следует по пути «Паддингтона». Там события первых частей тоже разворачивались в обычном городе, а к третьей части перенеслись в Перу — на родину говорящего медвежонка.

Неизвестно, живут ли Чебурашки в тропической стране или где-нибудь в Тайге, однако нет сомнений: герои будут искать сородичей милого ушастика. Зачем? Думаю, что Чебурашка станет всё чаще вспоминать о прошлом и захочет найти родителей. Добавьте пару зацепок от какого-нибудь причудливого конспиролога – и получите повод для большого путешествия.

Очевидно, что Гена и Римма не раз поругаются во время сожительства, но всё равно окончательно станут союзниками. Между ними уже есть романтическое напряжение, а к финалу третьей части оно может перерасти в невинное пламя. В странствие на родину Чебурашки они, без сомнений, отправятся вместе.

А ещё за ними последуют Ларион и его отец-охотник. Причин вижу несколько: в угодьях Чебурашек найдётся нечто безумно дорогое, а также Ларион попытается доказать папе свою крутость. Предположу, что в финале коммерсант одумается и тоже перейдёт на сторону добра.

Верны ли теории? Узнаем уже 1 января 2027 года.