Звезда «Игры престолов» готова вернуться к своей роли из сериала

Британская актриса Софи Тёрнер прокомментировала возможность своего участия в потенциальных сиквелах сериала «Игра престолов».

Тёрнер отметила, что испытывает смешанные чувства по поводу возможного продолжения истории её героини. С одной стороны, она считает финал арки Сансы в восьмом сезоне идеальным, в отличие от развязок сюжетных линий многих других персонажей.

«Я была очень довольна тем, как закончилась история Сансы в "Игре престолов", тогда как никто другой не был по-настоящему счастлив своим финалом. Мне кажется, у меня получился хороший конец, поэтому я не уверена, стоит ли к этому возвращаться».

С другой стороны, Тёрнер добавила, что окончательное решение будет зависеть от качества материала.

«Не знаю, думаю, вернуться было бы сложно, но в то же время потрясающе. Может быть, это стало бы чистой радостью, а может — попыткой уцепиться за то волшебство, которое уже невозможно воссоздать. Мне нужно увидеть сценарий».

Ранее Джордж Р. Р. Мартин подтвердил, что HBO разрабатывает несколько спин-оффов во вселенной Вестероса, среди которых есть и прямые продолжения оригинального шоу. На данный момент канал официально выпускает приквелы «Дом дракона» и «Рыцарь Семи Королевств».