15 лучших новогодних мультфильмов для всей семьи

Канун Нового года и каникулы — время чудес и добрых сказок. Великолепные образцы советской и мировой анимации помогают создать атмосферу праздника. Мы собрали 15 интересных, трогательных и добрых историй, которые стоит посмотреть детям и взрослым.

© Unsplash

Избалованная королева сулит богатство любому, кто в разгар зимы принесет ей корзину подснежников. Жадная крестьянка отправляет свою падчерицу в лес на поиски весенних цветов. Девочка встречает в лесу 12 братьев-месяцев, которые и помогают выполнить сумасбродное требование.

После выхода культового сюжета Самуила Маршака в 1945 году им заинтересовался сам Уолт Дисней. Но мультфильм увидел свет на советской студии. Режиссер Иван Иванов-Вано использовал оригинальную технику ротоскопирования. Реальных актеров снимали на камеру, после чего их пластику использовали для создания персонажей. Среди актеров озвучивания стоит упомянуть Эраста Гарина и Георгия Вицина.

Вакула сватается к красавице Оксане, но получает трудновыполнимое условие. Чтобы свадьба состоялась, девушке нужны красные царицыны черевички. Кузнеца ждут небывалые приключения в сопровождении неожиданных помощников.

Точная экранизация гоголевского сюжета, волшебная музыка Римского‑Корсакова в качестве саундтрека и завораживающая анимация помогут школьникам лучше понять классическую литературу и культуру.

В центре истории мальчик, утративший веру в чудо и Санту. В преддверии Рождества у его дома останавливается полярный экспресс. Чудесный поезд отвозит детей навстречу Санта‑Клаусу. Во время волнительного путешествия герой обретает настоящих друзей и вспоминает, как важно не терять надежды.

Картина Роберта Земекиса стала революционной для своего времени благодаря технологии захвата движений. Великолепная игра Тома Хэнкса легла в основу сразу шести персонажей: от мальчика до Санта-Клауса.

«Дед Мороз и лето» (СССР, 1969)

Дедушка Мороз случайно узнает о существовании лета. Чтобы своими глазами посмотреть на это чудо, герою предстоит долгая и непростая дорога, новые встречи и испытание летним зноем.

Мультипликационный фильм стал выпускным проектом постановщика Валентина Караваева, который позднее подарил советскому и российскому зрителю картину о попугае Кеше. В забавной истории мы видим Деда Мороза не величественным старцем, а добрым и трогательным дедушкой, который вызывает сочувствие и улыбку.

«Зима в Простоквашино» (СССР, 1984)

Дядя Федор с семьей планирует провести Новый год в Простоквашино, но у мамы "Голубой огонек", а Шарик и Матроскин находятся в ссоре. Заключительная часть трилогии Эдуарда Успенского рассказывает о том, что под Новый год возможны любые чудеса.

Уже много лет этот мультфильм не сходит с экранов в канун главных зимних праздников. А песня "Кабы не было зимы", исполненная Валентиной Толкуновой, стала настоящим символом Нового года.

«Олаф и холодное приключение» (Япония, США, 2017)

У Анны и Эльзы, которые росли в сложных условиях, нет семейных зимних традиций. Снеговик Олаф хочет подарить девушкам чудо и отправляется на поиски лучших идей празднования во всем королевстве.

Короткометражка изобилует шутками и трогательными моментами, обязательно понравится любителям оригинального "Холодного сердца". А если вы не смотрели полнометражный мультфильм, заранее восполните этот пробел. Иначе не все отсылки в "Олаф и холодное приключение" будут понятны.

Хранители снов — это добрые волшебники, которые оберегают детские надежды и мечты. Чтобы победить Кромешника, им придется найти общий язык с новым соратником Ледяным Джеком. Бог озорства и зимних забав должен обрести себя и принять прошлое, о котором он ничего не помнит.

Яркие характеры Джека, Ника Северянина, Зубной Феи, Пасхального Кролика, Песочного Человека, Кромешника представляют современную и неожиданную интерпретацию сказочных героев. В оригинале над озвучкой работали Крис Пайн, Хью Джекман, Джуд Лоу, Алек Болдуин и другие знаменитые актеры.

«Когда зажигаются елки» (СССР, 1950)

Вот-вот начнется новогодняя елка, и Дед Мороз торопится поздравить ребят. В дороге ватный Зайчик и плюшевый Мишка теряются в лесу. Героев подстерегают опасности и ждут приключения, которые обязательно закончатся ярким праздником.

Мультфильм Мстислава Пащенко в будущем году отметит 75-летие. За свою историю картину многократно восстанавливали и переозвучивали, но любовь зрителя к ней не ослабевает.

«Секретная служба Санта‑Клауса» (Великобритания, 2011)

История рассказывает о закулисье работы зимнего волшебника. Вся семья Санты трудится над тем, чтобы каждый получил желанный подарок. Но одна посылка все же теряется. Младшему сыну Санта-Клауса предстоит непростая работа, чтобы вернуть праздник ребенку.

Забавная и трогательная картина будет интересна зрителям любого возраста. А детей вдохновит пример Артура. Этот неуклюжий, но благородный юноша выкладывается на все сто ради одного ребенка, ведь каждый заслуживает чудесного праздника.

«Рождественская история Микки» (США, 1983)

Рассказ о том, как три Духа Рождества меняют жизнь законченного скряги к лучшему. Диснеевское переосмысление повести Чарльза Диккенса знакомит детей с классической литературой через призму любимых героев. Роль жадного Эбенезера Скруджа мастерски исполняет Скрудж МакДак, Микки Маус стал Бобом Крэтчитом, а Гуфи — Джейкобом Марли.

Другую интерпретацию этого сюжета предлагает Роберт Земекис. Его "Рождественская история" (2009 год) выполнена в той же технике, что и "Полярный экспресс". В персонажах можно узнать Джима Керри, Колина Ферта и Гари Олдмана. Фильм больше ориентирован на взрослого зрителя.

«Снеговик‑почтовик» (СССР, 1955)

Перед Новым годом ребята очень ждут елку и пишут Деду Морозу письмо с просьбой. Ночью снеговик, которого они слепили, оживает и отправляется к волшебнику. Главному герою и его попутчику щенку Дружку придется преодолеть испытания лесных зверей, чтобы добраться до Дедушки Мороза.

Снеговик разговаривает голосом Георгия Вицина и мгновенно располагает к себе как взрослых, так и детей. А красивая яркая анимация создает ощущение рождественской сказки.

В канун Нового года жена посылает непутевого мужика за елкой в лес, где его ждут невероятные приключения. В двух частях этого короткого мультипликационного фильма с главным героем происходят смешные и абсурдные метаморфозы, которые демонстрируют богатую фантазию сценариста и безграничные возможности пластилиновой анимации.

"Падал прошлогодний снег" впервые был показан на советском телевидении в преддверии 1984 года и вызвал неоднозначную реакцию. Но зрители быстро оценили тонкий юмор и переняли множество выражений из картины. Вспомнить хотя бы "Маловато будет! Маловато!" или "Мы, бояре, народ работящий! Такая уж наша боярская доля".

«Пингвины из Мадагаскара в рождественских приключениях» (США, 2005)

Новый год наступает, и пингвины планируют провести праздник в своей тесной компании. Но Рядовой узнает, что у одинокого Белого Медведя нет рождественского настроения. Чтобы помочь соседу по зоопарку, юный пингвин отправляется в город. Он попадает в неприятности, и команде приходится отложить новогодние приготовления, чтобы вызволить товарища.

«Умка ищет друга» (СССР, 1970)

Забавный рассказ, который продолжает события картины "Умка". Медвежонок ищет мальчика на станции полярников, когда люди отмечают Новый год. Малыш так и не встретился с другом, но история заканчивается на хорошей ноте.

Дочь служанки находит под елкой деревянного щелкунчика для орехов. Ожившая игрушка рассказывает ей о своем проклятии и мышином царстве. Вместе они готовятся сразиться за свое счастье.

В основу мультипликационного фильма легла сказка Эрнста Теодора Амадея Гофмана и балет Петра Ильича Чайковского. Прекрасная музыка и оригинальный анимационный стиль делают картину настоящим шедевром советской мультипликации.

Эти мультфильмы объединяют поколения, создают атмосферу радости и волшебства. Смотрите их всей семьей, чтобы провести новогодние каникулы и Рождество весело и с подходящим настроением.