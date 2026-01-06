Топ-7 лучших фильмов с новогодним настроением

Новогоднюю атмосферу трудно представить без просмотра уютных фильмов в кругу родных и близких. «Вечерняя Москва» составила подборку из семи лучших лент с праздничным настроением, ставших уже настоящей классикой.

«Один дома»

Американская семья незадолго до Рождества собирается в поездку в Европу, но в спешке родители забывают одного из своих отпрысков — Кевина. Однако ребенок не теряется и демонстрирует чудеса изобретательности. И когда в дом попытаются пробраться грабители, им придется не раз пожалеть об этом.

«Ирония судьбы, или С легким паром»

Под Новый год Женя Лукашин и его друзья по традиции идут в баню. Они выпивают и по ошибке отправляют Женю вместо другого друга в Ленинград. Там он проводит новогоднюю ночь в чужой квартире с чужой невестой. Однако в результате этого недоразумения герой обретает любовь.

«Морозко»

Жила-была хорошая и добрая девушка Настенька. Злая мачеха заставляла ее работать, а однажды и вовсе решила избавиться от падчерицы и отправила замерзать ее в зимний лес. В этих же краях живет паренек Иван. Он полюбил Настеньку, однако был большим хвастуном, поэтому лесной колдун превратил его в медведя. А что было дальше — можно узнать в уже давно полюбившейся всем сказке.

«Гарри Поттер и философский камень»

Жизнь десятилетнего Гарри Поттера нельзя назвать сладкой: родители умерли, когда он был еще совсем маленьким, а дядя и тетя, взявшие его на воспитание, относятся к мальчику с неприязнью. Но в 11-й день рождения Гарри все меняется. Странный гость, неожиданно появившийся на пороге, приносит письмо, из которого мальчик узнает, что на самом деле он волшебник и зачислен в Хогвартс — школу волшебства. Уже через пару недель Гарри будет мчаться на поезде «Хогвартс-экспресс» навстречу новой жизни, где его ждут невероятные приключения и новые друзья.

«Плохой Санта»

Вилли — необычный Санта-Клаус. Раз в год на Рождество он вместе со своим напарником грабит очередной универмаг. В прошлом он отсидел в тюрьме, был не единожды женат, а сейчас Вилли — злостный бабник и пьяница. Однако нашелся мальчик, который в него поверил. Теперь Вилли придется творить настоящие чудеса, чтобы на сей раз довести задуманное до конца.

«Снежная королева»

Скромная маленькая девочка Герда ищет своего друга Кая, которого похитила и унесла в свое царство Снежная королева — могущественная злая волшебница. В поисках друга Герда попадает в замок к хитрому, но смешному королю и знакомится с лесными разбойниками. На пути у девочки много преград, но ее верное сердце должно преодолеть их все, чтобы спасти Кая.

«Эльф»

Много лет назад игривый малыш спрятался в мешке Санты и случайно попал на Северный полюс. Очутившись среди эльфов, мальчик был усыновлен одним из них и получил имя Бадди. Теперь, спустя годы, он пытается утвердиться в сложном мире волшебных существ, но есть проблема: он уже слишком высок и заметен, чтобы стать настоящим эльфом.

