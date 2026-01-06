Насколько часто используют «Пушкинскую карту» для походов в кино

Программа "Пушкинская карта" сегодня обеспечивает около 13% проданных билетов в российских кинотеатрах. Об этом ТАСС сообщил глава Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков.

«‎Нельзя не сказать, что работает программа "Пушкинская карта" — на сегодняшний день 12-13% проданных билетов куплены именно по ней, за что хочется поблагодарить министерство культуры», — сказал он.

"Пушкинская карта" — проект, призванный привлечь детей и молодежь к изучению художественной культуры и искусства. Она позволяет бесплатно посещать музеи, театры, кинотеатры, выставки, филармонии и другие учреждения культуры за счет федерального бюджета. Ее могут получить россияне в возрасте от 14 до 22 лет. Номинал карты составляет 5 тыс. рублей. Программа стартовала в сентябре 2021 года.