Выпустили атмосферный постер фильма «Смерть Робин Гуда»

Студия A24 поделилась первым постером фильма «Смерть Робин Гуда», на котором можно увидеть постаревшего Робин Гуда в исполнении Хью Джекмана.

© globallookpress

В фильме также появится Джоди Комер, известная по сериалу «Убивая Еву». Картина расскажет об уже пожилом и тяжело раненном известном герое, который пытается искупить вину за свои поступки. Помочь ему в этом нелёгком деле соглашается таинственная женщина, которая начинает ухаживать за ним.

© А24

Режиссёром и сценаристом картины выступит Майкл Сарноски, известный по грядущему приквелу «Тихого места». Премьера состоится в 2026 году, первый трейлер выйдет 6 января.