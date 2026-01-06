Сериал «Эмили в Париже» продлили на шестой сезон

Netflix объявил о продлении сериала «Эмили в Париже» на шестой сезон. Решение было принято руководством платформы менее чем через три недели после премьеры пятой части проекта.

© Чемпионат.com

Просмотры также остаются на высоком уровне: за первые 11 дней после премьеры пятый сезон собрал 26,8 млн просмотров по всему миру. Общее время, потраченное подписчиками на просмотр новых серий, составило 155 млн часов.

Сюжет пятого сезона фокусировался на поездке главной героини Эмили (Лили Коллинз) в Рим, где она открывала филиал маркетингового агентства. Несмотря на развитие новой романтической линии в Италии, в финале персонаж принимает решение вернуться во Францию.

В шестом сезоне к своим ролям вернётся основной актёрский состав, включая Эшли Пак, Филиппин Леруа-Болье и Сэмюэля Арнольда.