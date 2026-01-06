По Arc Raiders хотят снять фильм или сериал

Основатель и генеральный директор Embark Studios Патрик Сёдерлунд рассказал о высоком интересе киноиндустрии к Arc Raiders. В интервью порталу GamesBeat он подтвердил, что студия получила множество предложений об экранизации игры в формате фильма или сериала.

© Чемпионат.com

По словам Сёдерлунда, к разработчикам обратилось огромное количество компаний, однако ни одно соглашение пока не подписано. Руководство студии тщательно подходит к выбору партнёров, так как считает критически важным реализовать адаптацию «правильным образом».

«Не могу передать, сколько компаний обращались с предложениями создать сериал или фильм по этой IP. У нас пока никто не занимается адаптацией, но это было бы весело — если сделать всё правильно».

Сёдерлунд уверен, что вселенная игры отлично подходит для переноса на экраны, но не уточнил, какой формат (полнометражное кино или ТВ-шоу) ему ближе.

Мультиплеерный шутер Arc Raiders вышел 30 октября 2025 года и моментально стал хитом. Игра вошла в топ-12 самых прибыльных проектов в Steam за прошлый год. Согласно последним данным, продажи тайтла превысили 12 млн копий, а проект удерживает высокую аудиторию, сохранив 86% от пикового онлайна.