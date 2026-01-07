Спилберг, Нолан, «Король и шут». Самые ожидаемые кинопремьеры 2026 года

2026 год в кино обещает быть одним из самых ярких за последнее время. Новые фильмы готовят такие мастера блокбастеров, как Стивен Спилберг и Кристофер Нолан. После нескольких провалов попробуют вернуть любовь аудитории популярные франшизы вроде «Звездных войн» и «Мстителей». Сиквел получат хиты, которые как будто его и не предполагали — от «Однажды... в Голливуде» до «Короля и шута». О самых ожидаемых премьерах года — в материале «Ленты.ру».

«Удачи, веселья, не сдохни» (Good Luck, Have Fun, Don’t Die), режиссер Гор Вербински

Режиссер «Пиратов Карибского моря» и «Ранго» Гор Вербински не снимал кино девять лет — после провала в 2017 году его эксперимента с готическим медицинским хоррором «Лекарство от здоровья». Отметим, что за прошедшие годы «Лекарство» обрело культовый статус, так что момент для возвращения выбран безошибочно верный. В центре картины — несколько бомжеватый, но обаятельный мужчина (Сэм Рокуэлл), который путешествует во времени и сражается с искусственным интеллектом.

Мировая премьера — 13 февраля.

«Король и Шут. Навсегда», режиссер Рустам Мосафир

Удивительный пароксизм российской моды на киносказки — продолжение истории, по определению законченной. В сериале «Король и Шут» Михаила Горшенева сыграл Константин Плотников — от школьной скамьи до могилы. Однако успех проекта был таков, что авторы придумали способ вернуться во вселенную русских панк-сказочников. Действие, судя по всему, теперь целиком разворачивается в фантазийной вселенной из песен Горшенева и его постоянного соавтора Андрея Князева (Влад Коноплев). На кону на этот раз не борьба с вредными привычками, а судьба мира, которому угрожает Некромант (Илья Гришин) — зловещий тип, явно вдохновленный самыми декадентскими образами Дэвида Боуи.

Премьера — 19 февраля.

«Уитни Спрингс» (Whitney Springs), режиссер Трей Паркер

Кендрик Ламар разобрался с Дрейком, прокатился по миру со стадионным туром и выступил в перерыве Супербоула — пришло время единственному пулитцеровскому лауреату среди рэперов осваивать новые территории. С кинодебютом Кендрику помогает создатель «Южного парка» Трей Паркер и его соавтор Вернон Чатман (в мультсериале он озвучивает Полотенчика). Сюжет «Уитни Спрингс» строится вокруг чернокожего мужчины, который занимается поучительными реконструкциями сценок из темных рабовладельческих времен. Однажды он выясняет, что предки его белой невесты когда-то владели его собственными родственниками. Больше о проекте ничего толком не известно — даже сыграл ли Кендрик главную роль. Вполне возможно (и даже логично), что речь вообще идет о мюзикле.

Мировая премьера — 20 марта.

«Майкл» (Michael), режиссер Антуан Фукуа

Несмотря на все обещания считать Майкла Джексона самым позорным героем истории американского шоу-бизнеса, полностью отменить короля поп-музыки так и не получилось. Теперь дошло и до первого игрового байопика. Одобрение родственников выражается в выборе на главную роль Джаафара Джексона — племянника Майкла. В роли властного папаши-изверга Джо снялся Колман Доминго — этот выбор почему-то особенно примиряет с проектом. Сценарист Джо Логан уверяет, что не обходил болезненные педофильские вопросы, но и не пытался сделать их центральными в истории Майкла.

Мировая премьера — 24 апреля.

«Мандалорец и Грогу» (Star Wars: The Mandalorian and Grogu), режиссер Джон Фавро

Главные «Звездные войны» нового тысячелетия — это, конечно, сериал «Андор», но у «Мандалорца» в этом состязании заслуженное серебро. Пока, правда, кажется, что первый полный метр про героя в шлеме обойдется без особенных сюрпризов: во всяком случае, главной звездой здесь по-прежнему является Грогу, ранее известный как бэйби-Йода. Смотреть на него действительно можно бесконечно, а тут еще и Джон Фавро вернулся в режиссерское кресло, прихватив для внутрикадровых нужд Сигурни Уивер и Джереми Аллена Уайта. Звезда «Медведя» вновь штурмует большой экран — на сей раз в образе сына Джаббы Хатта Ротты.

Мировая премьера — 22 мая.

«Смерть Робин Гуда» (The Death of Robin Hood), режиссер Майкл Сарноски

В последние дни года в профильной прессе появилось фото косматого и чумазого Хью Джекмана — первый кадр нового фильма постановщика «Свиньи» и приквела «Тихого места» Сарноски. Это один из режиссеров, за которыми в современном Голливуде действительно любопытно следить — он явно готов удивлять и зрителей, и самого себя. На сей раз Майкл отправился в Ирландию, чтобы освежить образ легендарного благородного разбойника. В исполнении Джекмана тот превратился в бандита и убийцу, которому выпал шанс на искупление и исправление. Мешать и помогать Робину будут герои Билла Скарсгарда, Джоди Комер и Ноа Джупа.

Дата премьеры пока не объявлена.

«Искусственный»(Artificial), режиссер Лука Гуаданьино

Итальянский режиссер продолжает поддерживать интерес к себе, отважно осваивая новые и новые территории. После теннисного корта, берроузовской психоделии и университетского кампуса Гуаданьино отправился в офис компании Open AI. «Искусственный» расскажет о противостоянии двух ее основателей, развернувшемся в 2023 году. Сэма Альтмана сыграл Эндрю Гарфилд, а его противника Илью Суцкевера — Юра Борисов, для которого это первая работа в США после «Аноры». Также известно, что в фильме занят еще один россиянин — Федор Федотов, а Илона Маска сыграет Айк Баринхолц. Появятся в кадре также Джейсон Шварцман, Зося Мамет и Моника Барбаро.

Дата премьеры пока не объявлена.

«День раскрытия» (Disclosure Day), режиссер Стивен Спилберг

В следующем году Спилбергу исполнится 80 лет, и в ожидании праздника он собирается подарить нам новый близкий контакт с внеземным разумом. В опубликованном тизере инопланетные щелчки издает Эмили Блант, а среди фигур, переживающих трансформацию радужки глаза, есть несколько оленей. Кроме Эмили и рогатых животных в картине заняты Джош О’Коннор, Колин Ферт, Колман Доминго, Ив Хьюсон и другие. При этом толком не известен даже жанр картины: торжественный тизер намекает на то, что инопланетное вторжение по версии Спилберга это может быть и не плохо.

Мировая премьера — 12 июня.

Британскому режиссеру вновь удалось огорошить публику — обращения к Гомеру от него никто не ожидал, хотя казалось бы. Сюжет на сей раз никто не прячет — все-таки речь идет об экранизации одного из самых известных текстов в истории человечества. Правда, с гомеровской поэмой Нолан обошелся вполне вольно. Так, судя по трейлеру, речь героев прозаична и близка к современному разговорному английскому. Кроме того, Нолан вроде бы разоблачил античных богов, взглянув на них с позиций современной науки. В главной роли, напомним, Мэтт Деймон, в остальных — Энн Хэтэуй, Роберт Паттинсон, Зендея, Том Холланд и другие звезды.

Мировая премьера — 17 июля.

«Чертов ублюдок» (Bucking Fastard), режиссер Вернер Херцог

Первый совместный проект Кейт и Руни Мары — и сразу у Вернера Херцога. Великий баварский режиссер с «Чертовым ублюдком» возвращается к игровому кино — впервые за 10 лет. В основе сюжета картины лежит знаменитая история близнецов Греты и Фреды Чаплин, попавших под суд за преследование общего любовника. Херцога всегда занимали чудеса природы (от карликов до вулканов), а с сестрами Чаплин он встречался вживую в 1980-х. В фильме героинь зовут Джин и Джоан Холбрук, что предполагает необходимую свободу фантазии в интерпретации фактов. Собственно, Кейт и Руни Мара, как известно, вовсе не близнецы, но когда за дело берется автор «Агирре» и «Фицкарральдо», это частности.

Дата премьеры неизвестна.

«Улица Флауэрвейл» (Flowervale Street), режиссер Дэвид Роберт Митчелл

В прошлом году в кинотеатрах перевыпустили «Оно приходит за тобой» — дебютный хоррор Дэвида Роберта Митчелла, который за прошедшие годы обрел заслуженную культовую славу и ничуть не постарел. Его новый фильм выстроен вокруг элементарной и неотразимой концепции — нашествия динозавров в сонный американский пригород 1980-х. В главных ролях — Юэн Макгрегор и Энн Хэтэуэй.

Мировая премьера — 14 августа.

«Приключения Клиффа Бута» (The Adventures of Cliff Booth), режиссер Дэвид Финчер

Сиквел «Однажды… в Голливуде» Квентина Тарантино, который поставит Дэвид Финчер, по-прежнему выглядит слишком хорошо, чтобы оправдать ожидания. С другой стороны, интригует он от этого не меньше. К роли каскадера Клиффа Бута вернется Брэд Питт, а события, показанные в фильме, развернутся в 1977 году — через восемь лет после спасения Шерон Тейт ее соседом Риком Далтоном (Леонардо Ди Каприо) и его дублером Бутом. Теперь Бут работает решалой широкого профиля на крупной киностудии — и это все, что известно о сюжете. Появится ли в фильме Далтон? А Шарон Тейт, раз уж она выжила? Удастся ли Финчеру выбраться из кризиса и снять настоящий шедевр — первый после «Исчезнувшей», которая вышла 12 лет назад? Вопросов пока больше, чем ответов, но точно известно, что в картине примут участие Элизабет Дебики, Карла Гуджино, Яхья Абдул-Матин II и звезда «Аноры» Карэн Карагулян.

Дата премьеры пока не объявлена.

«Социальный расчет» (Social Reckoning), режиссер Аарон Соркин

Есть фильмы, у которых вроде бы не должно быть сиквелов, хотя в их финале никто и не умирал. «Социальная сеть» Дэвида Финчера — как раз такой проект. Байопик Марка Цукерберга стал оскаровским триумфатором, представил миру кинокомпозиторов Трента Резнора и Аттикуса Росса, а также создал иконографию неприятного IT-визионера, которую не смог перебить даже настоящий Цукерберг. И тем не менее, сценарист оригинального фильма Аарон Соркин нашел, что добавить к сказанному спустя 16 лет, и даже сам принялся за режиссуру продолжения. Цукерберга сыграл Джереми Стронг, а сюжет выстроен вокруг неприглядных внутренних документов Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), которые в 2021 году опубликовала в Wall Street Journal Фрэнсис Хаген (Майка Монро).

Мировая премьера — 9 октября.

«Эбенезер: Рождественская история» (Ebenezer: A Christmas Carol), режиссер Тай Уэст

Благодаря так называемой «трилогии Х» («Х», «Перл», «Максин ХХХ») автор независимых хорроров Тай Уэст вышел на новый уровень и, судя по всему, решил передохнуть от традиционных ужастиков. Его новая работа — очередная версия «Рождественской песни в прозе» (в которой, впрочем, если приглядеться, хватает жути), а в дряхлого скрягу Эбенезера Скруджа на сей раз перевоплотится Джонни Депп. Сопровождать его на пути к нравственному перерождению будут герои Руперта Гринта, Андреа Райзборо и даже самого сэра Иэна Маккеллена.

Мировая премьера — 13 ноября.

«Мстители: Судный день» (Avengers: Doomsday), режиссеры Энтони и Джо Руссо

С одной стороны, вернув в дело Роберта Дауни-младшего, Marvel явно жульничает, а с другой — во вселенной «Мстителей» впервые за годы появилась интрига. Главный вопрос здесь не в том, справятся ли супергерои с новой угрозой, и даже не в том, будет ли в фильме что-нибудь на тему второго президентского срока Дональда Трампа. Интереснее всего, удастся ли Дауни вернуть «Мстителям» магию, которая покинула киновселенную Marvel ровно в момент героической гибели Тони Старка.

Мировая премьера — 18 декабря.