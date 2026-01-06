Хидео Кодзима назвал лучшие фильмы 2025 года
Создатель видеоигровых серий Death Stranding и Metal Gear Solid Хидео Кодзима поделился списком своих любимых фильмов за прошедший 2025 год, которые вышли в кинотеатрах Японии. Список разработчик опубликовал на своей странице в соцсети X.
Геймдизайнер уточнил, что перечень не является рейтингом — картины расположены в хронологическом порядке просмотра. В подборку попали как громкие голливудские релизы, так и авторское кино.
В список лучших зарубежных лент по версии Кодзимы вошли:
- «Конклав»;
- «Воины сумерек: Осада Коулуна»;
- «Девушка с иглой»;
- «Любовь истекает кровью»;
- «Что случилось осенью»;
- «Грешники»;
- «Еретик»;
- «Сират»;
- «Охота за тенью»;
- «Сентиментальная ценность».