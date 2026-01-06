Хидео Кодзима назвал лучшие фильмы 2025 года

Чемпионат.com

Создатель видеоигровых серий Death Stranding и Metal Gear Solid Хидео Кодзима поделился списком своих любимых фильмов за прошедший 2025 год, которые вышли в кинотеатрах Японии. Список разработчик опубликовал на своей странице в соцсети X.

Геймдизайнер уточнил, что перечень не является рейтингом — картины расположены в хронологическом порядке просмотра. В подборку попали как громкие голливудские релизы, так и авторское кино.

В список лучших зарубежных лент по версии Кодзимы вошли:

  • «Конклав»;
  • «Воины сумерек: Осада Коулуна»;
  • «Девушка с иглой»;
  • «Любовь истекает кровью»;
  • «Что случилось осенью»;
  • «Грешники»;
  • «Еретик»;
  • «Сират»;
  • «Охота за тенью»;
  • «Сентиментальная ценность».