Вышел третий тизер фильма «Мстители: Судный день»

Компания Marvel представила третий тизер фильма «Мстители: Судный день». Премьера супергеройской картины состоится 18 декабря 2026 года.

Видео доступно на YouTube-канале Marvel. Права на видео принадлежат Marvel.

В новом тизере показали небольшой отрывок. В ролике показывают Людей Икс из фильмов 20th Century Fox: Профессора X, Магнето и Циклопа. К ролям героев вернулись Патрик Стюарт, Иэн Маккеллен и Джеймс Марсден соответственно.

Как ранее сообщали инсайдеры, Marvel заготовила всего четыре тизера, первый был посвящён Стиву Роджерсу. Четвёртый покажет Шури, М'Баку, Нэмора и Существо.

Премьера фильма «Мстители: Судный день» состоится 18 декабря 2026 года. До релиза ленты в киновселенной Marvel также выйдет новый фильм про Человека-паука — премьера «Совершенно нового дня» состоится 31 июля 2026-го.