«Один из лучших сериалов». Критики высоко оценили второй сезон сериала «Больница Питт»

Чемпионат.com

Второй сезон медицинской драмы «Больница Питт» получил первые оценки от критиков. На Rotten Tomatoes рейтинг продолжения достиг 95% на основе 22 обзоров. Премьера состоится 8 января.

Критики оценили второй сезон сериала «Больница Питт»
© Чемпионат.com

Критики отмечают, что создателям удалось избежать «синдрома второго сезона». Журналисты хвалят шоу за сохранение высокого качества сценария, усиление напряжения и глубокую проработку человеческих отношений. Многие обозреватели называют проект «одним из самых реалистичных и эмпатичных медицинских сериалов на современном телевидении».

Что пишут критики про второй сезон «Больницы Питт»

  • «Это напряжённый, волнующий, но при этом один из лучших сериалов на телевидении, и очень приятно осознавать, что второй сезон не уступает первому, а может, даже превосходит его».
  • «Медицинские сериалы — это старая тема, но благодаря простому, но эффективному подходу, сочетающему телевизионную драму с интеллектом и добротой, "Больница Питт" напоминает нам, почему мы полюбили этот сериал с самого начала. Это по-прежнему один из лучших сериалов на телевидении».
  • «Избежав кризиса второго сезона, это самый мучительно реалистичный медицинский сериал на телевидении — и, кроме того, самый сопереживающий».

События новых эпизодов разворачиваются спустя 10 месяцев после финала первой части. Действие происходит во время 15-часовой смены в День независимости США (4 июля). Персоналу клиники предстоит работать в экстремальных условиях.