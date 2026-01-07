Объявлен полный актерский состав сериала про Лару Крофт

Amazon Prime Video утвердил актёрский состав для сериала по видеоигре Tomb Raider. К ранее объявленной исполнительнице роли Лары Крофт Софи Тернер («Игра престолов») присоединился ряд артистов.

Одну из ключевых ролей в шоу исполнит звезда франшизы «Чужой» Сигурни Уивер. Ей достался образ нового персонажа, Эвелин Уоллис. Героиня описывается как «таинственная и влиятельная женщина, которая намерена использовать таланты Лары в своих целях».

Ряд артистов исполнит роли каноничных персонажей. Джейсон Айзекс («Гарри Поттер») сыграет Атласа ДеМорнея, дядю главной героини. Образ Уинстона, преданного дворецкого семьи Крофт, воплотит Билл Патерсон («Дом Дракона»). Мартин Бобб-Семпл утверждён на роль Зипа — друга Лары, оказывающего ей техническую поддержку.

Остальной актёрский состав и их роли распределились следующим образом:

Джек Бэннон — Джерри, личный пилот Лары

Джон Хеффернан — Дэвид, уставший правительственный чиновник, втянутый в мир расхитительницы гробниц

Селия Имри — Франсин, глава отдела развития Британского музея

Пэтерсон Джозеф — Томас Уорнер, высокопоставленный чиновник, призванный «уладить беспорядок»

Саша Лусс — Саша, «жёсткая и конкурентоспособная» соперница Лары

Джульетт Мотамед — Джорджия, куратор музея, одержимая правильным сохранением истории

Аугуст Витгенштейн — Лукас, нелегальный расхититель гробниц, имеющий с Ларой общее прошлое

Шоураннерами и исполнительными продюсерами проекта выступают Фиби Уоллер-Бридж («Дрянь») и Чад Ходж. Режиссёром первых эпизодов назначен Джонатан Ван Туллекен («Сёгун»).