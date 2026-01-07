Amazon раскрыла полный актёрский состав сериала про Лару Крофт

Чемпионат.com

Amazon Prime Video утвердил актёрский состав для сериала по видеоигре Tomb Raider. К ранее объявленной исполнительнице роли Лары Крофт Софи Тернер («Игра престолов») присоединился ряд артистов.

Объявлен полный актерский состав сериала про Лару Крофт
© Чемпионат

Одну из ключевых ролей в шоу исполнит звезда франшизы «Чужой» Сигурни Уивер. Ей достался образ нового персонажа, Эвелин Уоллис. Героиня описывается как «таинственная и влиятельная женщина, которая намерена использовать таланты Лары в своих целях».

Ряд артистов исполнит роли каноничных персонажей. Джейсон АйзексГарри Поттер») сыграет Атласа ДеМорнея, дядю главной героини. Образ Уинстона, преданного дворецкого семьи Крофт, воплотит Билл Патерсон («Дом Дракона»). Мартин Бобб-Семпл утверждён на роль Зипа — друга Лары, оказывающего ей техническую поддержку.

Остальной актёрский состав и их роли распределились следующим образом:

  • Джек Бэннон — Джерри, личный пилот Лары
  • Джон Хеффернан — Дэвид, уставший правительственный чиновник, втянутый в мир расхитительницы гробниц
  • Селия Имри — Франсин, глава отдела развития Британского музея
  • Пэтерсон Джозеф — Томас Уорнер, высокопоставленный чиновник, призванный «уладить беспорядок»
  • Саша ЛуссСаша, «жёсткая и конкурентоспособная» соперница Лары
  • Джульетт Мотамед — Джорджия, куратор музея, одержимая правильным сохранением истории
  • Аугуст Витгенштейн — Лукас, нелегальный расхититель гробниц, имеющий с Ларой общее прошлое

Шоураннерами и исполнительными продюсерами проекта выступают Фиби Уоллер-Бридж («Дрянь») и Чад Ходж. Режиссёром первых эпизодов назначен Джонатан Ван Туллекен («Сёгун»).

1