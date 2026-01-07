Эротический триллер «Горничная» с Сидни Суини получит вторую часть

Кинокомпания Lionsgate объявила о работе над фильмом «Горничная 2» — продолжением триллера, вышедшего в мировой прокат в декабре 2025 года и собравшего уже более $ 133 млн. До России картина официально доберётся уже 8 января.

Сиквел получил название «Секрет горничной» и будет основан на второй книге из трилогии Фриды Макфадден. Сценарий планируют закончить в ближайшие месяцы, а съёмки ленты должны стартовать до конца 2026 года. К главной роли вернётся Сидни Суини, а режиссёром вновь выступит Пол Фиг.

«Горничная» выступает экранизацией бестселлера Фриды Макфадден и рассказывает историю девушки Милли, которая устраивается на работу в качестве домработницы к богатой семейной паре. Поначалу девушка довольна своими обязанностями, но позже узнаёт жуткий секрет Винчестеров.