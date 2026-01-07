Каким получился фильм «Горничная» с Сидни Суини

Пол Фиг — достаточно опытный режиссер, продюсер и сценарист. На его счету такие ленты, как «Девичник в Вегасе», «Копы в юбках», «Шпион», «Охотники за привидениями», «Джекпот!», «Еще одна простая просьба» и другие. Но «Горничная» в этом списке встала особняком. Здесь он смог соединить два жанра: триллер и мелодраму, что мало кому удается. Основанный на свежем романе Фриды Макфадден (2022-й), фильм похож на кубик Рубика, который в финале складывается достаточно неожиданным образом.

Симпатичная Милли (Сидни Суини) подъезжает к роскошному особняку Винчестеров, куда она устраивается горничной. Работа ее не пугает, напротив, это ее единственный шанс вписаться в прежнюю жизнь. Ведь она отсидела десять лет в тюрьме за спонтанное убийство и сейчас пытается начать жизнь заново.

Поначалу работа кажется мечтой: бесплатное проживание, достойная оплата, новые возможности. Однако вскоре Милли понимает, что за фасадом благополучия скрываются мрачные тайны.

Ее озадачивает поведение хозяйки дома Нины (Аманда Сайфред), которая сразу же демонстрирует резкие перепады настроения — от показной любезности до вспышек агрессии. Ее муж Эндрю (Брэндон Скленар) кажется единственным человеком, кто проявляет по отношению к Милли доброту, что невольно пробуждает в ней чувства. По мере погружения в жизнь семьи героиня сталкивается с тревожными знаками: странными правилами дома, подозрительным поведением других слуг и необъяснимыми поступками Нины.

Пол Фиг искусно создает атмосферу нагнетаемого саспенса как бы без видимых причин. Он умело балансирует между мелодрамой и триллером, поддерживая интерес зрителя через намеки на опасность и постепенное раскрытие семейных тайн. Крупные планы и контрастные ракурсы — вот основной инструментарий операторской работы. Саундтрек в меру деликатно подчеркивает тревожную атмосферу, но не становится навязчивым.

Мы постепенно понимаем, что за внешним блеском особняка и элегантными нарядами Нины скрывается внутренний хаос. Но природа его открывается не сразу. Мы все четче ощущаем, что особняк Винчестеров — роскошная, но зловещая «золотая клетка» со своими тайнами, что усиливает ощущение некой угрозы, нависшей над героиней.

Глубину и особый нерв фильму придает тонкая игра Аманды Сайфред, рисующей свою Нину как светскую даму на грани нервного срыва. Сюжет развивается стремительно, не давая нам заскучать. Вот у Милли и Эндрю уже подобие романа. Точнее, Эндрю соблазняет девушку красивым ухаживанием и показным сопереживанием. Впрочем, этот поворот вполне ожидаем с первых кадров... Но затем он примет неожиданное развитие.

Что касается Сидни Суини в роли Милли, то ее игра, скорее, разочаровывает. В первой половине фильма она выглядит отстраненной, что эмоционально не оправдано. Ее Милли кажется пассивной, особенно в сравнении с яркой Сайфред. Персонаж, задуманный как дерзкий и находчивый, на экране кажется безвольным. Может, поэтому психологизм картины, скорее, поверхностный: несмотря на заявленные «темные тайны», многие мотивы персонажей остаются нераскрытыми. Да и сам любовный треугольник выглядит достаточно шаблонным, а природа жестокости абьюзера Эндрю не объясняется полностью: даны лишь намеки.

Так типичные для триллера клише снижают оригинальность истории. К тому же финал скомканный: развязка наступает слишком быстро, лишая нас возможности почувствовать кульминацию, не говоря уже о катарсисе. Но смысл картины не только в остром сюжете. Главная идея тут: женщины способны победить эту систему насилия в семье, только действуя сообща. Ведь когда Нина и Милли объединяются, они одолевают злодея Эндрю.

«Горничная» — картина на актуальную, «больную» социальную тему. Это ее главное достоинство. Но... Хотя она удачно сочетает мелодраму и саспенс, все же страдает от неровной актерской игры и поверхностного раскрытия персонажей, что не относится к харизматичной игре Аманды Сайфред.

Ленте все-таки не хватает глубины и напряжения, чтобы стать по-настоящему пугающей. Фильм удачно развлекает, но не погружает в психологическую драму, заложенную в романе. Хотя без завышенных ожиданий от глубины сюжета удовольствие получить можно, особенно феминисткам и тем, кто ценит напряженные истории о тайнах за фасадом роскоши.

Кстати, не исключено, что у фильма будет продолжение (или вообще сериал). В финале Милли получает новую работу — и тоже горничной, что уже символично. Абьюзеров в этом мире хватает... И в литературном мире роман, вдохновивший создателей «Горничной», уже получил два продолжения с момента своего дебюта в 2022 году.

