Появился большой трейлер сериала «Тайна семи циферблатов» по Агате Кристи

Онлайн-кинотеатр Netflix представил большой трейлер сериала «Тайна семи циферблатов». Шоу по мотивам романа Агаты Кристи выйдет 15 января в формате трёх эпизодов.

© Чемпионат.com

Действие сериала развернётся в 1925 году в Лондоне. Однажды розыгрыш приводит к убийству в английском загородном доме, и теперь леди Эйлин Брент предстоит раскрыть леденящий душу заговор, который изменит её жизнь и раскроет тайну этого места.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

Главные роли в будущем шоу сыграли Миа Маккенна-Брюс («Ведьмак»), Мартин Фримен («Шерлок»), Хелена Бонем Картер («Гарри Поттер») и Эдвард Блюмель («Убивая Еву»). Создателем выступает Крис Чибнелл, автор «Убийства на пляже».