Композитор сообщил о выходе «секретного» фильма со своими песнями

Композитор, певец, заслуженный деятель искусств РФ Игорь Корнелюк в беседе с НСН подвел творческие итоги ушедшего 2025 года и анонсировал новый «сложный» фильм со своими композициями.

«В самом конце 2024 года у нас вышел «Фауст» - спектакль-мюзикл в театре ЛДМ, которому я много отдал сил и здоровья. В 2025 году этот спектакль был запущен, идет до сих пор. Также в 2025 году у меня была реконструкция в студии, это очень глобально и важно для меня. Я давно хотел это сделать, но руки никак не доходили. Три месяца мы прокладывали кабели, занимались программированием…Кажется, что скучная работа, но очень важная. Сейчас я работаю над новым фильмом, из суеверия не стану говорить название и какие-то детали. Когда я что-то лишнее наговорю, оно начинает идти как-то не так. Фильм сложный, важно попасть в правильное настроение и правильную эмоцию», - рассказал он.

Также композитор пожелал россиянам, чтобы для всех 2026 год был лучше года предыдущего.

«Я хочу поздравить всех россиян с Новым годом, пожелать счастья и, конечно, чтобы 2026 год был лучше года ушедшего. Это необходимо, чтобы жизнь развивалась в правильном направлении. Тезис о том, что каждый последующий год должен быть лучше предыдущего, правильный. Это и есть правильный путь. Я желаю, чтобы была победа России в СВО, чтобы ребята все вернулись, чтобы над нами небо было голубым, мирным и радостным», - добавил собеседник НСН.

