Кинокритик раскрыл секрет успеха советских фильмов

В них заложен ментальный код. Поэтому картины пересматривают «по 200-300 раз».

Раньше ленты создавались при участии худсоветов, в которые входили выдающиеся деятели культуры. Таким мнением в эфире радиостанции «Говорит Москва» поделился Николай Никулин.

«Раз зрители смотрят советские фильмы по 200–300 раз, это говорит о том, что в них заложен какой-то культурный ментальный код. И не зря говорят, что раньше было лучше. Режиссёры советских фильмов совсем иначе подходили к тому, что снимали. Были худсоветы — это не про цензуру, туда входили другие выдающиеся режиссёры, писатели, художники, они давали друг другу советы, вносились правки, поэтому получалось совершенно потрясающее кино, которое сегодня ни с чем нельзя сравнить. Сегодня есть представление, как надо снимать кино, но нет худсоветов, и это не всегда правильное представление. Многие режиссёры думают, что если добавить спецэффектов, взрывов, динамичный монтаж, то тогда фильм будет лучше, а это отнюдь не так».

Ранее эксперт объяснила интерес россиян к просмотру советских фильмов на Новый год. «Правильная» и спокойная интонация актёров помогает зрителям расслабиться и получить приятные эмоции. Современные новости, наоборот, нередко вызывают напряжение из-за слишком быстрого и резкого темпа речи, считает доктор филологических наук, заведующая кафедрой медиаобеспечения государственных интересов и национальной безопасности РАНХИГС Лидия Малыгина.