Режиссер раскрыл секрет популярности фильма «Чебурашка 2»

Секрет успеха фильма «Чебурашка 2» заключается в популярности самого персонажа и в душевности картины, рассказал режиссёр Дмитрий Дьяченко.

© Кадр из фильма

«Могу предположить, что дело в безоговорочной популярности нашего персонажа Чебурашки», — подчеркнул он в интервью РИА Новости.

В качестве второй причины Дьяченко назвал то, что, по его мнению, получилось «достойное кино: в меру весёлое, в меру умное, в меру душещипательное».

Согласно данным Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино, фильм «Чебурашка 2» вошёл в тройку самых кассовых лент российского кинорынка.