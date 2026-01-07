Режиссер раскрыл секрет популярности фильма «Чебурашка 2»

Режиссёр Дьяченко раскрыл секрет популярности фильма «Чебурашка 2»
Секрет успеха фильма «Чебурашка 2» заключается в популярности самого персонажа и в душевности картины, рассказал режиссёр Дмитрий Дьяченко.
«Могу предположить, что дело в безоговорочной популярности нашего персонажа Чебурашки», — подчеркнул он в интервью РИА Новости.
В качестве второй причины Дьяченко назвал то, что, по его мнению, получилось «достойное кино: в меру весёлое, в меру умное, в меру душещипательное».
Согласно данным Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино, фильм «Чебурашка 2» вошёл в тройку самых кассовых лент российского кинорынка.