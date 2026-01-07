Когда начнутся съемки третьего сезона сериала «Фоллаут»

Производство третьего сезона сериала «Фоллаут» начнётся весной 2026 года. Согласно Production List, съёмочный процесс продолжения популярной адаптации от Amazon стартует 1 мая в Санта-Кларите, Калифорния.

На данный момент проект находится на стадии препродакшена: команда занимается подбором локаций, созданием костюмов и декораций. Основной базой для съёмок вновь станет Калифорния, куда производство перенесли во втором сезоне из-за налоговых льгот.

Режиссёром новых эпизодов назначен Фредерик Е.О. Тойе, работавший над предыдущими сериями шоу. Точная продолжительность съёмок пока неизвестна.

Учитывая производственный график, премьера третьего сезона на стриминговом сервисе Prime Video ожидается не раньше лета 2027 года. Продление «Фоллаута» на третий сезон состоялось ещё до выхода второй главы.