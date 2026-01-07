Новый фильм "Буратино" с начала проката собрал свыше 1,5 млрд рублей

Общие сборы фильма "Буратино" в кинотеатрах превысили уже 1,5 млрд рублей. Об этом свидетельствуют данные Единой автоматизированной информационной системы сведений о кинопоказах (ЕАИС).

Напомним, показ сказочного фильма режиссера Игоря Волошина стартовал в кинотеатрах в первый день нового года. Сборы 1 января составили примерно 227,5 млн рублей; сегодня, 7 января, лента собрала 100,9 млн рублей (по состоянию на середину дня). В общей сложности картинку посмотрели почти три миллиона человек.

Главную роль - деревянного мальчика Буратино - в картине сыграла 15-летняя Виталия Корниенко. В фильме также снялись Александр Яценко, Федор Бондарчук, Марк Эйдельштейн, Александр Петров, Светлана Немоляева и другие артисты. В ленте использована музыка из легендарного советского фильма "Приключения Буратино" 1975 года. Она адаптирована самим автором - Алексеем Рыбниковым.