Сборы «Чебурашки 2» взяли новую важную отметку

Сегодня, 8 января, фильм "Чебурашка 2" превзошел отметку по сборам 4 миллиарда рублей. Информация приводится по данным ЕАИС. За восемь дней проката фильм посмотрели более 7 миллионов человек. Первая часть "Чебурашки" достигла отметки сборов 4 миллиарда рублей позднее.

По мнению аналитиков, "Чебурашка 2" вышел на второе место за всю историю постсоветского проката, не обогнав по сборам только первый фильм "Чебурашка".

По количеству зрителей "Чебурашка 2" только на 15-м месте. Посмотрим, каковы будут итоговые сборы.

Что касается фильмов "Буратино" и "Простоквашино" - они идут "ноздря в ноздрю" - оба приближаются к двухмиллиардным сборам. На данный момент у каждого из них чуть более одного миллиарда семиста тысяч рублей.

Тем временем напомним, что третья часть "Чебурашки" заявлена к прокату на 1 января 2027 года. По сюжету (об этом рассказывал режиссер Дмитрий Дьяченко) в фильме главный герой появится не один, а с настоящей чебурашичьей семьей. Такого не было даже в книгах. Но авторы фильма в своих фантазиях ушли уже далеко от первоначальных классических произведений о Чебурашке.