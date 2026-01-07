Фильм «Простоквашино» с Павлом Прилучным взял новую отметку

7 января семейная комедия «Простоквашино» преодолела отметку в 1,5 млрд рублей кассовых сборов. Картине удалось достичь такого результата на седьмой день проката.

© Чемпионат.com

Сюжет «Простоквашино» повествует о мальчике по прозвищу Дядя Фёдор. Он очень любил животных, но его родители и слышать ничего не хотели о том, чтобы в их квартире завёлся кто-то хвостатый и лохматый. Однажды Дядя Фёдор решает отправиться в деревню Простоквашино со своими новыми приятелями — котом Матроскиным и верным псом Шариком.

Главные роли в фильме сыграли Роман Панков (Дядя Фёдор), Иван Охлобыстин (Печкин), Лиза Моряк (мама Дяди Фёдора) и Павел Прилучный (папа Дяди Фёдора). Режиссёром выступил Сарик Андреасян («Онегин»).