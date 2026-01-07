Фильм «Буратино» продолжает делать успехи

7 января сборы сказки «Буратино» достигли 1,5 млрд рублей. Такого результата фильм добился на седьмой день после выхода в кинотеатрах России.

© Чемпионат.com

«Буратино» представляет собой новую экранизацию знаменитой сказки по мотивам книги Алексея Толстого. Фильм рассказывает о мастере Папе Карло, которому однажды в руки попадает волшебный ключ. Он загадывает самое сокровенное желание — одинокий мастер хочет детей. Неожиданно одно из поленьев оживает, и из него Папа Карло создаёт деревянного мальчика, которому предстоит пережить много приключений.

Главную роль в ленте сыграла Виталия Корниенко («Папины дочки. Новые») — деревянного человечка создали с помощью компьютерной графики. Роль Папы Карло исполнил Александр Яценко («Тихий Дон», «Фишер»), а Фёдору Бондарчуку доверили воплотить Карабаса-Барабаса. Режиссёром выступил Игорь Волошин («Физрук»).