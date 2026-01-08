Сериал «Район» от создателей «Очень странных дел» обзавелся датой выхода

Стриминговый сервис Netflix подтвердил премьеру нового сериала «Район», исполнительными продюсерами которого выступают создатели «Очень странных дел» Мэтт и Росс Дафферы, в 2026 году. Всего будет восемь серий.

Сюжет развернётся в живописном поселении для пенсионеров в пустыне Нью-Мексико. Группа пожилых жителей вынуждена объединиться, чтобы противостоять потусторонней угрозе, которая похищает у них самое ценное — время.

Хотя герои «Района» немного старше, чем дети из «Очень странных дел», они такая же милая компания неудачников. Мы с нетерпением ждём, когда вы присоединитесь к ним в приключении, которое будет пугающим, забавным и глубоко трогательным

Главные роли в проекте исполнят Альфред Молина («Человек-паук 2»), Джина Дэвис («Тельма и Луиза»), Элфри Вудард («Люк Кейдж») и Билл Пуллман («День независимости»). Шоураннерами назначены Джеффри Аддисс и Уилл Мэтьюз, известные по работе над сериалом «Тёмный кристалл: Эпоха сопротивления».