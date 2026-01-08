Сериал «Больница Питт» получит третий сезон

Компания HBO сообщила о продлении популярного медицинского сериала «Больница Питт». Дата выхода третьего сезона шоу пока неизвестна.

«Больница Питт» рассказывает о будничной смене сотрудников отделения неотложной помощи в Питтсбурге, где каждый эпизод — это час из жизни героев. Автором проекта выступает Р. Скотт Геммилл, один из создателей культового сериала «Скорая помощь».

Первый сезон шоу вышел в начале 2025 года и установил рекорд сервиса HBO Max по росту аудитории. Второй сезон стартует уже 9 января. События продолжения развернутся в День независимости США, которое празднуют 4 июля. Многие критики уже посмотрели второй сезон и высоко оценили его: на агрегаторе Rotten Tomatoes он получил 97% свежести.