В ночь с 7 на 8 января приложение стримингового сервиса Netflix перестало работать. Именно в это время, согласно теориям фанатов, должна была состояться премьера девятого эпизода пятого сезона сериала «Очень странные дела».

Ранее многие пользователи предполагали, что восьмая серия на самом деле не является финальной. По их мнению, «секретный» эпизод должен был выйти именно 7 января. Аргументом в пользу даты релиза стал загадочный тизер Netflix с подписью «Ваше будущее уже в пути. 7 января 2026». Кроме того, фанаты заметили, что в титрах заключительной серии игральная кость выпадает гранью с числом 7.

О сбое платформы Netflix сообщило издание DiscussingFilm. Судя по всему, фанаты настолько сильно ждали выхода девятого эпизода, что сервера не выдержали наплыва. Официально стриминговый сервис пока не комментировал сбой.