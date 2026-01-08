Сериал «Подноготная» с Итаном Хоуком получит второй сезон

Телеканал FX сообщил о продлении детективного сериала «Подноготная» на второй сезон. Дата выхода продолжения пока неизвестна. Съёмки второго сезона начнутся весной 2026 года.

Проект рассказывает историю журналиста Ли Рейбона, который публикует разоблачающий материал о коррупции во влиятельной семье Уошбергов. Сразу после публикации статьи один из членов семьи внезапно умирает, и Рейбон понимает, что наткнулся на грандиозную историю.

Главные роли в шоу сыграли Итан Хоук («Чёрный телефон»), Кайл Маклоклен («Твин Пикс»), Кит Дэвид («Нечто») и другие. Автором сериала выступает Стерлин Харджо, один из создателей знаменитых «Псов резервации». Первый сезон «Подноготной» вышел в 2025 году. Шоу высоко оценили как зрители, так и критики: на агрегаторе Rotten Tomatoes он получил 98% свежести от обозревателей и 77% от зрителей.