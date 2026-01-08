Эротический триллер «Горничная» с Сидни Суини официально вышел в России

8 января в российском прокате состоялась официальная премьера фильма «Горничная». Эротический триллер доступен в кинотеатрах России с профессиональным дубляжом.

Картина выступает экранизацией бестселлера Фриды Макфадден и рассказывает историю девушки Милли, которая устраивается на работу в качестве домработницы к богатой семейной паре. Поначалу девушка довольна своими обязанностями, но позже узнаёт жуткий секрет Винчестеров.

Главные роли в «Горничной» сыграли Сидни Суини («Кристи»), Аманда Сайфред («Отверженные») и Брэндон Скленар («Мир Дикого Запада»). Режиссёром картины выступил Пол Фиг — автор фильмов «Меня зовут Дэвид» и «Шпион». Ранее компания Lionsgate заявила, что уже разрабатывает сиквел ленты.