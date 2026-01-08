Пятая часть комедии «Чудаки» выйдет в кино

Звезда комедийной франшизы «Чудаки» Джонни Ноксвил объявил о выходе новой части. Пятый фильм знаменитой серии выйдет в мировом прокате 26 июня.

Ноксвил заявил, что авторы позже раскроют детали о новой картине. Актёр написал радостный пост о возвращении франшизы на своей странице в соцсети.

Ну вот и всё, черт возьми, мы начинаем год с размахом. Мы хотели сообщить вам, что этим летом «Чудаки» возвращаются. Увидимся в кинотеатрах 26 июня. Подробности позже, но мы хотели, чтобы вы узнали об этом первыми.

«Чудаки» представляют собой популярное телешоу, выходившее на канале MTV с 2000 по 2002 года. За это время авторы выпустили три сезона. Проект показывал, как команда экстремалов, среди которых один из создателей серии Джонни Ноксвил, выполняли опасные и смешные трюки, подвергая себя риску различных травм.

Помимо телешоу, франшиза также получила четыре фильма, последний из которых, под названием «Чудаки навсегда», вышел в 2022 году. Ленту высоко оценили зрители и критики: на агрегаторе Rotten Tomatoes её рекомендуют к просмотру 86% обозревателей и 91% зрителей.