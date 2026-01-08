Появился большой трейлер фильма «Удачи, веселья, не сдохни»

Большой трейлер фильма «Удачи, веселья, не сдохни» от автора «Пиратов Карбиского моря»
Компания Briarcliff Entertainment представила большой трейлер фильма «Удачи, веселья, не сдохни». Мировая премьера фантастического боевика состоялась на фестивале Fantastic Fest, в США картина выйдет 13 февраля. Ленту также официально выпустят в российском прокате.
«Удачи, веселья, не сдохни» рассказывает о мужчине, который заявляет, что прибыл из будущего, где человечество столкнулось с апокалипсисом из-за контроля над искусственным интеллектом. По сюжету он оказывается в придорожной закусочной в Лос-Анджелесе и пытается собрать команду для борьбы с угрозой.
Видео доступно на YouTube-канале Briarcliff Entertainment. Права на видео принадлежат Briarcliff Entertainment.
Главную роль исполнил Сэм Рокуэлл («Три билборда на границе Эббинга, Миссури»). В фильме также снялись Майкл Пенья («Марсианин»), Джуно Темпл («Трещины») и Зази Битц («Джокер»). Режиссёром картины выступил Гор Вербински — автор фильмов серии «Пираты Карибского моря».