Появился большой трейлер фильма «Удачи, веселья, не сдохни»

Компания Briarcliff Entertainment представила большой трейлер фильма «Удачи, веселья, не сдохни». Мировая премьера фантастического боевика состоялась на фестивале Fantastic Fest, в США картина выйдет 13 февраля. Ленту также официально выпустят в российском прокате.

«Удачи, веселья, не сдохни» рассказывает о мужчине, который заявляет, что прибыл из будущего, где человечество столкнулось с апокалипсисом из-за контроля над искусственным интеллектом. По сюжету он оказывается в придорожной закусочной в Лос-Анджелесе и пытается собрать команду для борьбы с угрозой.

Видео доступно на YouTube-канале Briarcliff Entertainment. Права на видео принадлежат Briarcliff Entertainment.

Главную роль исполнил Сэм Рокуэлл («Три билборда на границе Эббинга, Миссури»). В фильме также снялись Майкл Пенья («Марсианин»), Джуно Темпл («Трещины») и Зази Битц («Джокер»). Режиссёром картины выступил Гор Вербински — автор фильмов серии «Пираты Карибского моря».