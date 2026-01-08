В кинотеатрах России вышла комедия «Добрый доктор» с Юрием Стояновым

8 января в российском прокате состоялась премьера фильма «Добрый доктор». Комедию уже можно посмотреть в большинстве кинотеатров страны.

Сюжет картины рассказывает историю Олега Мандрыгина – врача-одиночки со скверным характером. Однажды молодой курьер Дима неудачно врезается на велосипеде в Олега Семёновича. Теперь, чтобы Мандрыгину не потерять работу и не оставить без внимания пациентов, Диме придется притвориться настоящим врачом и отправиться вместо него на вызовы.

<img class="" src="https://news.store.rambler.ru/img/d16123a2ff1d3a6086e2106515c2745a"/>

Видео доступно во VK-группе Атмосфера кино. Права на видео принадлежат «Атмосфере кино».

Главные роли в «Добром докторе» сыграли Юрий Стоянов («Вампиры средней полосы») и Виктор Хориняк («Поехавшая»). Режиссёром выступил Никита Грамматиков («Враг у ворот»).