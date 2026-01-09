Опубликовано расписание выхода второго сезона «Ночного администратора»

11 января стартует второй сезон шпионского сериала «Ночной администратор». Проект рассказывает о бывшем британском солдате Джонатане Пайне, которого нанимают для слежки за торговцем оружием. События продолжения развернутся спустя восемь лет после финала первого в Колумбии — спокойная жизнь главного героя обрывается после встречи со своим бывшим врагом. Главную роль в шоу сыграл Том Хиддлстон (Локи в фильмах Marvel).

Во второй сезон войдёт шесть серий — они будут выходить каждое воскресенье на телеканале BBC и стриминговом сервисе Prime Video. Премьера заключительного эпизода состоится 1 февраля. Второй сезон также официально доберётся до российских площадок — серии будут показывать с русским дубляжом в онлайн-кинотеатре «Амедиатека» чуть позже.

Расписание выхода второго сезона сериала «Ночной администратор»

Эпизод Дата выхода