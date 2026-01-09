«Спасла десятки жизней под огнём»: история ефрейтора Инны Диденко

Ефрейтор Инна Диденко с начала службы днём и ночью эвакуировала раненых с передовой на Купянском направлении. Под обстрелами она вынесла десятки бойцов, за что была удостоена медалей «За храбрость» и «За спасение погибавших». Несмотря на это, она не считает себя героем и говорит, что просто старается хорошо делать свою работу. «Просто быть хорошим человеком, другом, боевым товарищем, на которого можно опереться», — сказала санинструктор.