Что известно о премьере новогодней комедии «Письмо Деду Морозу» Орейро

Телевизионная премьера фильма «Письмо Деду Морозу» на ТНТ 12 января 2026 года. «ИнтерМедиа» напоминает, что главные роли в новогодней комедии режиссера Кирилла Кузина исполнили Наталия Орейро, Иван Охлобыстин, Антон Филипенко, Кристина Асмус, Екатерина Темнова, Константин Каримов, Мирон Проворов, Анатолий Цой, Азамат Нигманов, Дима Билан, Эвелина Блёданс, Игорь Жижикин, Владимир Стержаков, Зоя Бербер, Роман Попов, Владимир Симонов и другие.

© скриншот из фильма «Письмо Деду Морозу»

- Петр Безуглов (Филипенко) — серьезный юрист, который забыл, что значит мечтать, - сообщается в синопсисе. - Его жизнь — это бесконечные рабочие дни и правила. Но его сын Ванечка находит папины детские письма Деду Морозу и отправляет их через волшебный почтовый ящик. В одночасье мир Петра переворачивается с ног на голову: его настигают все его детские фантазии — от рек газировки и оживших игрушек до появления самой Наталии Орейро, героини его юности. Чтобы остановить хаос и спасти семью, Петру приходится отправиться в невероятное путешествие, чтобы найти тот самый почтовый ящик и отменить желания, пока не стало слишком поздно.

В российский прокат фильм «Письмо Деду Морозу» вышел в ноябре 2025 года.