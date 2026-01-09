Десять лучших фильмов с Киллианом Мерфи

Киноподборка с самым необычным и очень талантливым актёром.

В кино он порой играет злодеев, а в жизни отличается спокойным нравом. А ещё ведёт здоровый образ жизни!

Биография Киллиана Мёрфи

Киллиан Мёрфи родился 25 мая 1976 года в ирландском графстве Корк. Мать будущей звезды работала учителем французского языка, отец – инспектором в департаменте образования. С детства Киллиан увлекался музыкой. Впоследствии он создал собственную рок-группу, с которой давал концерты.

В 16 лет начал посещать курсы актёрского мастерства, а после школы поступил на юридический факультет. Однако юриспруденция быстро наскучила творческому парню, и он, бросив университет, подал документы в театральную студию.

Киллиан успешно выступал на театральной сцене, сыграл главную роль в скандальной постановке «Дискосвиньи». Кинодебютом Киллиана стала работа в фильме «Солнечный ожог» 1999 года. А через два года он снялся в экранизации спектакля «Дискосвиньи» и написал саундтрек к картине.

Главным прорывом стала драма режиссёра Дэнни Бойла «28 дней спустя», которая произвела настоящий фурор и при скромном бюджете собрала в прокате около $ 80 млн. В карьере актёра также отметились фильмы «Холодная гора», «Завтрак на Плутоне», «Девушка с жемчужной серёжкой».

Знакомство с режиссёром Кристофером Ноланом превратилось в многолетнее сотрудничество. Изначально Киллиан пробовался на главную роль в первой части трилогии Нолана «Бэтмен. Начало». Но режиссёр честно сказал, что фактура Мёрфи не подходит на образ супергероя, а вот со злодейской ролью он справится прекрасно. Специально для Киллиана в сценарии прописали нового персонажа – доктора Джонатана Крэйна с его зловещим альтер-эго – Пугалом. Мёрфи появился и в «Тёмном рыцаре», и в третьей части – «Тёмный рыцарь. Возрождение легенды».

Через два года Мёрфи снова работал с Ноланом в фильме «Начало», затем последовали «Дюнкерк», «Оппенгеймер». Ещё одной культовой работой Киллиана стал сериал «Острые козырьки», где актёр воплотил образ главаря группировки – Томаса Шелби. Кстати, своего героя Мёрфи не очень любит, признаётся, что никак не может оправдать присущую ему жестокость.

Спорт и питание

Киллиан не считает себя большим поклонником спорта, однако ради роли готов на любые эксперименты. Так, для образа Оппенгеймера актёр сидел на диете около полугода, выглядел крайне измождённым и истощённым. А для роли Томаса Шелби в сериале «Острые козырьки», наоборот, набирал мышечную массу. Ради работы Киллиан даже отказался от вегетарианства, которого придерживался 15 лет. На таком решении настоял его тренер, иначе дефицит белка не позволил бы набрать нужный вес.

«Не могу сказать, что у меня такой уж внушительный вид, поэтому первое время работы над «Острыми козырьками» я занимался тем, чтобы сделать из Томми авторитетного персонажа, который способен на многое и вызывает уважение», – говорил Киллиан.

Мёрфи признавался, что очень любит бегать. «Раньше я наворачивал дистанции по 10 км и полумарафоны, а сейчас бегаю просто для того, чтобы освободить голову от лишних мыслей. Именно поэтому я не слушаю музыку по время пробежек – предпочитаю бегать с собакой», – говорил актёр.

Личная жизнь Киллиана Мёрфи

Больше 20 лет актёр счастлив в браке с Ивонн Макгиннес, с которой познакомился ещё в 1996 году на концерте своей рок-группы. В 2004 году пара сыграла свадьбу, у них есть двое сыновей – 20-летний Малахи и 18-летний Аран. Киллиан очень трепетно относится к личной жизни, не говорит о семье, редко выходит с детьми в свет.

«Я не создаю поводов для сплетен, не путаюсь в интригах и не валяюсь пьяным в канавах», – как-то объяснял Мёрфи.

Забавно, но отстранённость актёра стала поводом для появления мема «Разочарованный Киллиан Мёрфи» в Сети. Когда актёру задали вопрос, как он относится к этому, Киллиан спросил в ответ – «А что такое мем?».

Фильмы с Киллианом Мёрфи

Для 26-летнего Киллиана роль Джима стала звёздным прорывом. Режиссёр Дэнни Бойл был впечатлён работой актёра в драме «Дискосвиньи» и без проб отдал Мёрфи главную роль. У фильма есть три финала – и все трагичные. Они вышли только на DVD, в кино зрители увидели хорошую концовку. А во всех альтернативных Джим погибал.

В одной версии девушки пытаются спасти истекающего кровью героя, но безуспешно. Они оставляют его в больнице, а сами, опустошённые смертью Джима, уходят в никуда. В другом варианте Джим погибает, однако Селина и Ханна находят дом, где обустраивают быт и пытаются наладить прежнюю жизнь. И наконец, в третьей версии Джим заражается вирусом.

У фильма вышли два сиквела «28 недель спустя» и «28 лет спустя», в следующем году ожидается премьера третьей части «28 лет спустя: Храм из костей». Киллиан обещал вернуться к роли Джима.

Киллиан так хотел сыграть роль террориста Джексона Риппнера, что прилетел из Лондона в Голливуд на встречу с режиссёром за два дня до своей свадьбы. Уэс Крейвен при знакомстве без слов понял, что роль злодея достанется точно Мёрфи. Его покорил ледяной взгляд актёра. Позже Крэйвен признавался, что был удивлён таким ярким контрастом «лица Ромео» и «глаз серийного убийцы».

Мёрфи настолько вжился в роль мерзавца, что во время борьбы с Рэйчел Макадамс случайно швырнул её мимо матраса. Девушка влетела головой в стену и отключилась на полчаса. Киллиан до конца съёмок извинялся и боялся даже толкнуть актрису.

«Ветер, который качает вереск», Ирландия, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Испания, Швейцария, Бельгия, 2006 год

Фильм Кена Лоуча посвящён восстанию 1798 года в Ирландии. Мёрфи сыграл врача Дэмиена О’Донована, который вместе с братом Тедди присоединяется к национально-освободительному движению.

Удивительно, но на родине в успех режиссёра никто не верил, фильм сначала даже не получил большой прокат. Однако после того, как картина завоевала «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля в 2006 году, прокатчики поменяли своё мнение.

«Пекло», Великобритания, США, 2007 год

Вторая совместная работа Дэнни Бойла и Киллиана Мёрфи. Действие происходит в будущем, Солнце погибает, человечество – на грани вымирания. Группа астронавтов отправляется к Солнцу с ядерной бомбой, взрыв которой должен оживить его. На своём пути команда получает сигнал бедствия от предыдущей группы, которая бесследно исчезла семь лет назад.

Киллиан очень серьёзно подошёл к роли, консультировался у знаменитых физиков, даже копировал их жесты. Всем актёрам пришлось пройти спецкурс космонавтов, они учились плавать с аквалангом.

«Начало», США, Великобритания, 2010 год

Над своим фильмом-загадкой режиссёр Кристофер Нолан работал 10 лет. Своего любимого актёра Киллиана Мёрфи он пригласил на роль наследника бизнес-империи Роберта Фишера. Кстати, его герой получил имя в честь легендарного шахматиста Бобби Фишера.

«Время», США, 2011 год

В недалёком будущем ценной валютой стало время. Люди перестали стареть после 25 лет. И если богачи живут вечно, бедные в буквальном смысле выкраивают минуты, чтобы выжить. Страж времени Раймонд Леон в исполнении Мёрфи охотится за Уиллом Саласом (Джастин Тимберлейк), простым рабочим, обвинённым в гибели богатого парня. Уилл случайно оказался на месте преступления и стал обладателем 116 лет жизни.

Том Бакли (Киллиан Мёрфи) ассистирует доктору Маргарет Мэтисон, известному скептику, которая разоблачает шарлатанов-эзотериков. Главным противником напарников становится таинственный мистер Сильвер (Роберт Де Ниро). Он устраивает невероятные мистические шоу, уверяя всех в своём экстрасенсорном даре. Учёные намерены вывести его на чистую воду.

«Дюнкерк», Великобритания, Нидерланды, Франция, США, 2017 год

Одна из самых крупномасштабных экранизаций о Второй мировой войне в прокате собрала более $ 500 000 000. Картина Нолана получила восемь номинаций на «Оскар» и победила в трёх. Почти вся съёмочная группа работала с Ноланом ещё во времена трилогии «Тёмный рыцарь». Присоединились к команде и Том Харди с Киллианом Мёрфи.

«Перестрелка», Великобритания, 2016 год

Действие происходит в конце 70-х. На одном из складов Бостона встречаются несколько незнакомцев. Бойцы ИРА Крис (Киллиан Мёрфи) и Фрэнк (Майкл Смайли), бизнесвумен Жюстин (Бри Ларсон) и бандиты Берни (Энцо Чиленти) и Стив (Сэм Райли). К ним присоединяются продавцы оружия Вернон (Шарлто Копли) и Мартин (Бэбу Кисей). Однако товар вызывает спор, а затем и вооружённый конфликт.

«Оппенгеймер», США, Великобритания, 2023 год

Чтобы сыграть роль отца атомной бомбы, американского физика-теоретика Роберта Оппенгеймера, Киллиан пошёл на кардинальные меры. Он сидел на изнурительной диете – по словам коллег, актёр ел только миндаль! Позже Мёрфи не раз говорил в интервью, что его опыт ни в коем случае нельзя повторять. Он специально не общался с партнёрами на площадке, вёл себя отстранённо и замкнуто. За свою работу Киллиан получил заслуженный «Оскар».