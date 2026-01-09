Продюсер «Чебурашки 2» рассказал про продолжение

Сборы второго фильма "Чебурашка" Дмитрия Дьяченко приближаются к 4,5 млрд рублей. Картина бьет рекорды - даже первый фильм не зарабатывал первые миллиарды так быстро. Обозреватель "Российской газеты" обратилась к одному из генеральных продюсеров, представителю большой команды, за комментарием.

Виталий Шляппо, генеральный продюсер студии Yellow, Black and White, генеральный продюсер и соавтор сценария фильмов "Чебурашка" и "Чебурашка-2", коротко рассказал про сборы и чего стоит ожидать от третьей части. Напомним, дата выхода в кинотеатрах третьего фильма - 1 января 2027 года.

Виталий, как вы считаете, почему второму "Чебурашке" удалось обогнать по темпам сборов первый фильм?

Виталий Шляппо: Я считаю, что это удалось сделать исключительно потому, что сильно подорожали билеты. Потому что по темпам роста зрительской аудитории, по количеству зрителей, которые прибавляются каждый день, по числу проданных билетов мы идем примерно наравне с первой частью. И вот как раз это для меня является большой и очень приятной неожиданностью - то, что по темпам привлечения зрителей мы не сильно отстаем от первого фильма. Ведь все это происходит в условиях совершенно другой конкуренции по сравнению с тем, что было три года назад. И это очень радует.

Какая самая необычная зрительская реакция поразила вас после выхода фильма "Чебурашка-2" в прокат?

Виталий Шляппо: Для меня самой большой неожиданностью, наверное, стало то, что маленькие дети замечают и оценивают вещи, которые вообще-то даже не задумывались для них. Ведь сценарий написан на двух уровнях. Первый уровень - для детей, а второй - для взрослых, для людей с жизненным опытом, с какими-то жизненными драмами за плечами. И удивительно, что дети подмечают, реагируют и понимают, что мы хотели сказать. Это очень приятно и довольно неожиданно.

Когда начнутся съемки третьего фильма? Останется ли режиссером Дмитрий Дьяченко? И сколько членов семьи будет у Чебурашки.