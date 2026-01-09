Появилось расписание выхода четвертого сезона сериала «Индустрия»

Расписание выхода 4-го сезона сериала «Индустрия» от HBO
11 января стартует четвёртый сезон сериала «Индустрия». Шоу рассказывает историю выпускников элитных колледжей, которые погружаются в мир лондонских финансов после кризиса 2008 года. Они попадают в крупный инвестиционный банк, и постепенно индустрия уничтожает в них все хорошие качества. В новых эпизодах герои переживают продажу банка Pierpoint & Co и сталкиваются с новыми трудностями.
В четвёртый сезон войдёт восемь серий — они будут выходить каждое воскресенье на стриминговом сервисе HBO Max. Премьера заключительного эпизода состоится 1 марта.
Расписание выхода четвёртого сезона сериала «Индустрия»
Эпизод Дата выхода
- 1-я серия 11 января
- 2-я серия 18 января
- 3-я серия 25 января
- 4-я серия 1 февраля
- 5-я серия 8 февраля
- 6-я серия 15 февраля
- 7-я серия 22 февраля
- 8-я серия 1 марта