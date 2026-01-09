Когда начнутся съемки второго сезона «Мейр из Исттауна»

Издание Deadline взяло интервью у знаменитой актрисы Кейт Уинслет («Титаник»). Она рассказала о планах на продолжение популярного сериала «Мейр из Исстауна».

По словам артистки, детективное шоу, где она сыграла главную роль, действительно получит второй сезон. Съёмки следующих серий планируют начать в 2027 году.

Мы провели полноценные переговоры, касающиеся временных рамок съёмок второго сезона. Впервые я чувствую, что мы сделаем продолжение. Я думаю, съемки пройдут в 2027 году.

Премьера первого сезона «Мейра из Исттауна» состоялась на телеканале HBO в 2021 году. Проект рассказывает о детективе Мейр Шиэн, которая работает в маленьком городе Исттаун в Пенсильвании. Она приступает к расследованию в тот момент, когда её личная жизнь начинает рушиться. Шоу высоко оценили зрители: на агрегаторе IMDb оно получило 8,4 балла из 10. Кроме того, Кейт Уинслет за роль в проекте получила премию «Золотой глобус» в категории «лучшая актриса мини-сериала или фильма на ТВ».