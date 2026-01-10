Лучшие фильмы 2025: подборка, топ, сюжет, трейлер, оценки, рейтинг

Рейтинг составляете вы, наши читатели.

Лучшие фильмы 2025 года
В 2025-м вышло столько классных фильмов, что на следующем «Оскаре» будет битва за битвой. Кинокомпании выпускали камерные драмы и дорогие блокбастеры, изобретательные хорроры и удачные комедии. Но какой фильм был лучшим? Узнаем, когда вы проголосуете за своих фаворитов.

Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

Важно: функционал «Рейтинга» работает только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.

«Формула -1»

В «Формуле-1» нет ничего нового. Это классическая спортивная драма, где герои превозмогают, растут над собой и в финале добиваются успеха. Нюанс в том, что даже клише цепляют, ведь поданы максимально эффектно. Здесь чертовски крутой Брэд Питт, зрелищные заезды, уйма простой, но рабочей драмы — и всё это с финалом, пробирающим до мурашек!

«Зверополис 2»

«Зверополис» вернулся и снова заговорил о толерантности. Если в прошлый раз сценаристы намекали, что хищники — тоже люди, то в этот очеловечивают гадюк. Да и зайке с лисом снова приходится притираться. Идеи вторичные, зато на месте масса удачных шуток, дорогой визуал, экшен и новые песни Шакиры. Дети точно будут счастливы — особенно если забыли сюжет первой части.

«Хищник: Планета смерти»

  • Жанр: фантастика, боевик
  • Режиссёр: Дэн Трахтенберг
  • Актёры: Эль Фаннинг, Димитриус Коломатанги, Рави Нарайан
  • Дата выхода: 5 ноября 2025 года
  • Рейтинг: 7,4 из 10

К «Планете смерти» одна претензия — к самому хищнику, который стал не машиной смерти из фильма со Шварценеггером, а побитым изгоем. К счастью, в остальном кино отличное и впечатляет изобретательным экшеном, клёвой Эль Фаннинг и даже приятным сюжетом, где все чеховские ружья стреляют. Если допускаете, что хищник бывает уязвимым, получите один из лучших фильмов во франшизе.

«Аватар: Пламя и пепел»

В «Пламени и пепле» нет ничего нового, в плане сюжета фильм предсказуем и похож на недавний «Путь воды». Это серьёзный минус, но «Аватар» остаётся потрясающим аттракционом. В нём безупречный визуал, эпические сражения и харизматичная злодейка, сыгранная Уной Чаплин. Поэтому все 200 минут жалуешься на предсказуемость, однако от экрана не отрываешься.

«Достать ножи: Воскрешение покойника»

«Воскрешение покойника» спорно работает как детектив, ведь важные улики спрятаны за флешбэками и всплывают за минуту до разоблачения. Зато третья часть идеальна именно как развлекательное кино. В ней роскошный каст, умелое заигрывание с мистикой, изумительные монологи Бенуа Бланка и прочие достоинства. По этим причинам 2,5 часа пролетают мгновенно.

«Орудия»

«Орудия» ругают за неловкую развязку и саму загадку, которая выливается отнюдь не в феерию. Однако никто не поспорит, что речь о нестандартном хорроре. Он ошарашивает ощущением беспомощности, когда зло перед тобой, но с ним ничего не поделаешь. Пугает жуткими сценами вроде той, где героиня уснула в машине. Вгоняет в депрессию несправедливостью, что обрушилась на невинную учительницу. Однако вот самое дикое: временами Креггер превращает хоррор практически в комедию.

Получилось так необычно, что «Орудия» любят и ненавидят. Зато равнодушным никто не остался.

«Битва за битвой»

О чём «Битва за битвой»? О борьбе с системой, семье, кризисе среднего возраста, расизме и человеческом героизме, который состоит не из одного великого подвига, а из множества маленьких. Пол Томас Андерсон затронул уйму тем. Все они сложились в нечто целостное и при этом уморительное, пугающее, жестокое.

Хотя главная сила — в Ди Каприо. У него не классический герой, а скорее неудачник. Если он прыгает через крышу, то наверняка комично свалится. Если связывается с друзьями-мятежниками, то неизбежно забудет явки и пароли. Вот только свою неуклюжесть актёр отыгрывает так искромётно, что мгновенно влюбляет.

«Громовержцы» («Новые Мстители»)

  • Жанр: фантастика, боевик
  • Режиссёр: Джейк Шрейер
  • Актёры: Флоренс Пью, Себастиан Стэн, Уайатт Рассел
  • Дата выхода: 22 апреля 2025 года
  • Рейтинг: 6,8 из 10

Редкий фильм Marvel, который вызывает эмоции. Потому что на главных ролях не герои, а надломленные отбросы. Потому что постановщик ставил не на графику, а на практические эффекты. Потому что в два часа уместили экшен, комедию, драму и даже каплю хоррора. Ещё и про эпик не забыли, ведь звёздочка в названии не для красоты.

«Грешники»

Если в юности вы с восхищением смотрели «От заката до рассвета», то и «Грешников» не пропустите. Здесь снова бар, вампиры, затянувшаяся ночь и много-много насилия. Разве что монстры в «Грешниках» многограннее. Они зажигательно танцуют, красиво поют, толкают многозначительные монологи и не кажутся абсолютным злом.

Фильм Куглера смотрится на удивление свежо. Да, все видели кино о расизме. И о вампирах. И о музыке. Но скомбинировать всё это? Пожалуй, такого ещё не было.

«28 лет спустя»

За 24 года франшиза сильно изменилась. Раньше она рассказывала, что даже в мире зомби-апокалипсиса главным злом остаётся человек. Теперь же рефлексирует о неизбежности смерти и чаще фокусируется на кровавом веселье. Тут и альфа-зомби с огромным причиндалом, и паркурщики, которые убивают ходячих только после сальто.

Получилось местами странно, но весело. Потому что экшен адекватный, монстры смертоносны, а Джоди Комер, как всегда, изумительна и вызывает опустошение, притяжение, слёзы. Жаль, что в продолжении, которое выйдет 15 января, актриса уже не снимется.

«Балерина»

«Балерина» доказала, что мир «Джона Уика» может развиваться и без Киану Ривза. Все два часа Ана де Армас красиво убивает людей: запихивает в глотки гранаты, разносит головы тарелками, рубит всех коньками и даже эпическую дуэль на огнемётах устраивает. В общем, ведёт себя жестоко, креативно и не боится атмосферных лонгшотов.

Актриса невероятна и вообще кажется идеальным будущим франшизы. Это особенно видно в моменты фансервиса, где старина Ривз очень старается, однако на фоне молодой де Армас выглядит медведем.

«Жизнь Чака»

От экранизаций Стивена Кинга обычно ждут ужасов, но «Жизнь Чака» — приятная драма с ворохом загадок. Мир погибает от землетрясений, наводнений и прочих катаклизмов. Кажется, что через пару месяцев от цивилизации ничего не останется, так что люди прощаются и делают то, что давно откладывали.

В центре апокалипсиса — некий Чак, которого никто не знает, но все его благодарят. Почему? Ответ удивит, покажется жизнеутверждающим и вообще напомнит: каждый из нас — не просто человек, а целая вселенная.

«Франкенштейн»

О «Франкенштейне» сняли столько фильмов, что ничего нового о нём будто не расскажешь. Однако у Гильермо дель Торо всё же получается. Он подаёт историю как со стороны учёного, так и со стороны монстра. Показывает жестокость людей и меняет жанры с драмы до хоррора с атмосферой «Террора». Главное, дель Торо снял один из самых красивых и обволакивающих фильмов года. Абсолютный успех!

«Под огнём»

  • Жанр: боевик, драма
  • Режиссёры: Алекс Гарленд, Рэй Мендоса Актёры: Уилл Поултер, Космо Джарвис, Джозеф Куинн
  • Дата выхода: 10 апреля 2025 года
  • Рейтинг: 6,6 из 10

Фильм-высказывание против боевых действий. В завязке ещё есть некая романтизация — братья по оружию, выполнение долга и яркое фитнес-шоу по телеку. Но дальше начинается безумие с воплями раненых, литрами крови и чётким посылом: подобные конфликты — концентрированный кошмар. После просмотра так и хочется сказать: «Люди, давайте жить дружно».

«Марти Великолепный»

  • Жанр: драма, спорт
  • Режиссёр: Джош Сэфди
  • Актёры: Тимоти Шаламе, Гвинет Пэлтроу, Одесса Эзайон
  • Дата выхода: 25 декабря 2025 года (15 января 2026 года в России)
  • Рейтинг: 8,3 из 10

Возьмите классическую спортивную драму и смешайте её с «Неогранённым алмазом» братьев Сэфди. Так и получится «Марти Великолепный». В фильме будут и сокрушительные поражения на турнирах, и вдохновляющие победы. Но всё это – с шокирующими эпизодами, где кто-то получает пулю в лоб. С харизматичным, но мерзким героем, что ломает жизни и придумывает одну аферу за другой. С бесподобной игрой Тимоти Шаламе, которую наверняка отметят на ближайшем «Оскаре». Это ещё не все плюсы, так что место в топе заслуженное.

«Материалистка»

  • Жанр: драма
  • Режиссёр: Селин Сон
  • Актёры: Дакота Джонсон, Крис Эванс, Педро Паскаль
  • Дата выхода: 19 июня 2025 года
  • Рейтинг: 6,3 из 10

На первый взгляд это типичное кино о любовном треугольнике, где милая девица выбирает между Эвансом и Паскалем. Вот только режиссёр Селин Сон ставит не на любовь с безмерным счастьем, что мы видели в сотне драм. В этот раз любовь правдива и полна боли, жертв, компромиссов. В «Материалистке» нет и намёка на «Жили они долго и счастливо». Вместо этой банальщины зрителю говорят: «Любовь — это трудно, но дело того стоит. Наверное».

«Метод исключения»

  • Жанр: драма, триллер
  • Режиссёр: Пак Чхан-ук
  • Актёры: Ли Бён-хон, Сон Е-джин, Ли Сон-мин
  • Дата выхода: 4 декабря 2025 года
  • Рейтинг: 7,3 из 10

Новый хит от Пак Чхан-ука. Режиссёр всегда рассуждал на привычные темы: например, о мести в «Олдбое». Просто делал это столь креативно, что упрекать его в штампах было глупо. Вот и в этот раз Чхан-ук говорит об ужасах капитализма и наступающем ИИ — и опять находит необычные слова. Чего стоит герой «Метода исключения», который из-за отчаяния приходит к мысли: чтобы выжить и получить работу, конкурентам придётся умереть.

«Кей-поп-охотницы на демонов»

  • Жанр: мультфильм, комедия, музыка, боевик
  • Режиссёры: Крис Аппельханс, Мэгги Кан
  • Актёры: Арден Чо, Мэй Хун, Ю Джи-ён
  • Дата выхода: 20 июня 2025 года
  • Рейтинг: 7,8 из 10

Если думали, что «Кей-поп-охотниц» сняли для фанатов BTS и Blackpink, то ошибались. Это замечательный мультфильм для любых детей и взрослых. В нём запоминающиеся музыка и танцы. Безбашенный экшен, где стильные пируэты сочетаются с лонгшотами. Отменный визуал, воплощённый авторами «Человека-паука: Через вселенные».

А ещё в мультфильме на удивление глубокий сюжет. О том, что внутренних демонов нельзя прятать, их нужно принять. О том, что тьму не победить злобой и агрессией – лучше работают свет и любовь.

«Иллюзия обмана 3»

Чего вы ждёте от «Иллюзии обмана»? Точно не логичного сюжета и адекватных фокусов, с ними в третьей части полно проблем — как и с актёрской игрой и новыми «Всадниками». Зато фильм по-прежнему эффектный и ловко уводит внимание от минусов. Драки в причудливых зеркальных лабиринтах, перформансы перед огромными толпами и сокровища, что уводят из-под носа коварных богачей. Если ценили серию за подобное, то и третья часть вряд ли разочарует.

«Кончится лето»

  • Жанр: драма, триллер
  • Режиссёры: Максим Арбугаев, Владимир Мункуев
  • Актёры: Юра Борисов, Макар Хлебников, Дмитрий Поднозов
  • Дата выхода: 27 февраля 2025 года
  • Рейтинг: 7,3 из 10

Меланхоличная драма с Юрой Борисовым о надежде, которую убивает всего одна ошибка. Её можно исправить, если остановиться и принять ответственность. Вот только человеку, угодившему в сеть, всегда кажется: выпутаемся, если ещё раз пересечём черту. И ещё раз. И ещё. И вот уже солнце застилает кромешная тьма, а от хорошего человека не остаётся и следа.

История в фильме столь беспощадна, что с грацией мастеровитого гипнотизёра вбивает не мысль, а целую установку. Ни малейшего шага ни в одну сомнительную авантюру. Никогда.

«Горничная»

  • Жанр: триллер, драма
  • Режиссёр: Пол Фиг
  • Актёры: Сидни Суини, Аманда Сайфред, Дон ДиПетта
  • Дата выхода: 16 декабря 2025 года (с 8 января 2026 года в России)
  • Рейтинг: 6,8 из 10

«Горничная» притворяется драмой о тяжёлой жизни, где богачи издеваются над прислугой. Однако позже фильм оказывается чуть ли не новой «Исчезнувшей». В воздухе всегда витают напряжение и драма, персонажи — не тем, кем кажутся. Даже финал приводит не туда, куда рассчитывал. И не забудьте, что речь об эротическом триллере. Всё верно, обнажённая Сидни Суини на месте!

«Голый пистолет»

Посмотреть «Голый пистолет» — всё равно что вернуться в прошлое, когда чистокровные комедии были популярны, а кинокомпании не боялись глупостей. Весь фильм полон абсурда и пошлостей, однако многие по такому скучали. Трудно не улыбнуться, когда Лиам Нисон проникает в банк в косплее школьницы, а Памела Андерсон несёт со сцены лютую чушь. Да, это глупо, но по-своему очаровательно.

«Поймать монстра»

Кино и описать трудно. Это безумное комбо из «Джона Уика», «Ведьмака», мрачной сказки и чёрной комедии. Тут наёмные убийцы, что пируют между станциями метро. Монстры, проживающие под детской кроватью. Уйма поехавшего экшена, где туфли становятся огнестрелом.

Но главное – чувство вкуса, с которым подают рутинные эпизоды в духе «Герой Миккельсена идёт по делам». Его обволакивает туман, повсюду развешаны неоновые вывески, небо раскрашивают фейерверки, а их взрывы сочетаются в драйвовый бит. В итоге Мадс всего лишь прошёлся, а ты ощутил завораживающее волшебство.

