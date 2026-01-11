В «Москино» прошли съемки фильма «1812. Охота на Императора»

Съемки фильма "1812. Охота на Императора" о спасении Кремля во время войны с Наполеоном прошли в локациях кинопарка "Москино" "Центр Москвы" и "Соборная площадь". Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе кинопарка.

© ТАСС

«Создатели исторической драмы сняли в кинопарке много сцен, основные — на "Соборной площади". Специально для съемок эта локация кинопарка была достроена. На натурной площадке, повторяющей соборы Московского Кремля, для проекта сняли несколько кульминационных сцен. Например, как французы в 1812 году, уходя из Москвы, по приказу Наполеона заминировали Кремль, и как русские люди спасали Кремль от уничтожения», — рассказали в пресс-службе.

Съемки нескольких сцен также прошли в локации кинопарка "Центр Москвы". Режиссер-постановщик проекта Алексей Пиманов, слова которого приводит пресс-служба, отметил, что съемочная группа была довольна инфраструктурой кинопарка, они использовали гостиницу, рестораны.

«Съемки в кинопарке "Москино" запомнились очень большим количеством трюков, которыми насыщенно наше кино, много было работы с каскадерами, пиротехниками, актерами массовых сцен. В одной из сцен участвовало 300 человек массовки, их всех надо было одеть, причесать, и объяснить, что делать, но мы справились. Такой площадки, как кинопарк, не хватало. В следующих проектах мы обязательно сюда вернемся», — подчеркнул Пиманов.

По сюжету фильма после Бородинского сражения французские войска входят в Москву. Главный герой картины адъютант Наполеона Мишель Клеман идет на Москву еще и с личной целью — отомстить за дальнего русского предка, которого царь Василий Третий запер в Кремлевской башне и заморил голодом. После знакомства с девушкой Марией, также одержимой местью, но за погибшего брата, и знакомства с монахами Чудова монастыря, Мишель вместе с ними начнет спасать священную для русских цитадель, когда при отступлении Наполеон приказал взорвать Кремль.

Главные роли в проекте исполнили Станислав Бондаренко, Милана Бру, Иван Шибанов, Павел Крайнов, Виктор Сухоруков, Алексей Чадов, Станислав Дужников и другие. Съемки картины также проходили в Московском Кремле, исторических усадьбах, монастырях и храмовых комплексах Москвы и Подмосковья, кинокомплексе "Главкино" и в Санкт-Петербурге. Выход в прокат исторической драмы "1812. Охота на Императора", созданной кинокомпанией "Пиманов и партнеры" при поддержке "Фонда кино" планируется осенью 2026 года.