Фильмы 90-х, которые продолжают трогать и волновать

Фильмы 90-х у многих вызывают ностальгию. Наверное, все смотрели "Один дома", "Парк Юрского периода", "Молчание ягнят" - и не один раз, но они все равно никогда не надоедают. Более того, каждый раз все равно трудно сдерживать слезы на “Титанике” - хотя мы уже знаем, что Джек погибнет. В этой подборке - фильмы 1990-х для ностальгического и приятного вечера.

© кадр из фильма «Шоу Трумана»

День сурка / Groundhog Day (1993)

Страна: США

Тележурналист приезжает в маленький городок, чтобы принять участие в праздновании Дня сурка, но попадает во временную петлю, которая заставляет его переживать этот день снова и снова.

“День сурка” не только стал фразеологизмом, но и выступил основой для всех последующих фильмов о временных петлях - особенно для тех, где этот прием используется, чтобы помочь главному герою переосмыслить свою жизнь и “понять непонятое”.

Шоу Трумана / The Truman Show (1998)

Страна: США

Молодой человек с самого рождения живет в реалити-шоу. Он даже не подозревает, что его окружают актеры, а каждый шаг его жизни транслируется на весь мир.

С развитием Интернета и социальных сетей, фантастическая трагикомедия становится все более актуальной. Если в 1998 году идея круглосуточной трансляции чьей-то жизни казалась сомнительной, то сейчас - это уже реальность. А еще, Джим Керри здесь впервые сыграл драматическую роль, так что непременно стоит посмотреть (или пересмотреть) этот фильм.

Криминальное чтиво / Pulp Fiction (1994)

Страна: США

Двое бандитов выполняют поручения своего главаря, а стареющий боксер пытается перехитрить мафию и сбежать с деньгами.

Этот фильм Квентина Тарантино произвел настоящую революцию и стал самой влиятельной картиной 1990-х. "Криминальное чтиво" стал эталоном для последующих постмодернистских фильмов. В картине приняли участие Джон Траволта, Сэмюэл Л. Джексон, Брюс Уиллис и Ума Турман.

Привидение / Ghost (1990)

Страна: США

Убитый банковский служащий становится призраком и пытается защитить свою девушку от тех, кто виновен в его смерти.

Одновременно трогательный, уморительный и волнующий фильм на стыке мелодрамы, комедии и триллера. Картина предложила идеи для нового поколения мистических фильмов, в которых смерть персонажей не мешает им жить бурной жизнью, взаимодействовать с предметами и людьми и заканчивать незаконченные дела.

С широко закрытыми глазами / Eyes Wide Shut (1999)

Страна: США

Это история о супружеской паре: два человека открывают темную правду друг о друге через сексуальные влечения.

Фильм, снятый Стэнли Кубриком, стал последним, в котором Том Круз и Николь Кидман снялись, когда еще были вместе.

Особенности национальной охоты (1995)

Страна: Россия

Молодой финн убеждает своих русских друзей показать ему, что такое настоящая русская охота.

После распада Советского Союза людям нужно было как-то развлекаться и на время забывать о трудностях. Как раз в это время и появился самый “живой” фильм постсоветского периода. “Особенности национальной охоты" высмеивал и восхвалял безрассудное пьянство и хаос 1990-х годов, а также с помощью простодушных, ироничных и абсурдных шуток наталкивал на размышления о русской душе и русском характере.