Как провести вечер: фильмы 90-х, которые продолжают трогать и волновать
Фильмы 90-х у многих вызывают ностальгию. Наверное, все смотрели "Один дома", "Парк Юрского периода", "Молчание ягнят" - и не один раз, но они все равно никогда не надоедают. Более того, каждый раз все равно трудно сдерживать слезы на “Титанике” - хотя мы уже знаем, что Джек погибнет. В этой подборке - фильмы 1990-х для ностальгического и приятного вечера.
День сурка / Groundhog Day (1993)
Страна: США
Тележурналист приезжает в маленький городок, чтобы принять участие в праздновании Дня сурка, но попадает во временную петлю, которая заставляет его переживать этот день снова и снова.
“День сурка” не только стал фразеологизмом, но и выступил основой для всех последующих фильмов о временных петлях - особенно для тех, где этот прием используется, чтобы помочь главному герою переосмыслить свою жизнь и “понять непонятое”.
Шоу Трумана / The Truman Show (1998)
Страна: США
Молодой человек с самого рождения живет в реалити-шоу. Он даже не подозревает, что его окружают актеры, а каждый шаг его жизни транслируется на весь мир.
С развитием Интернета и социальных сетей, фантастическая трагикомедия становится все более актуальной. Если в 1998 году идея круглосуточной трансляции чьей-то жизни казалась сомнительной, то сейчас - это уже реальность. А еще, Джим Керри здесь впервые сыграл драматическую роль, так что непременно стоит посмотреть (или пересмотреть) этот фильм.
Криминальное чтиво / Pulp Fiction (1994)
Страна: США
Двое бандитов выполняют поручения своего главаря, а стареющий боксер пытается перехитрить мафию и сбежать с деньгами.
Этот фильм Квентина Тарантино произвел настоящую революцию и стал самой влиятельной картиной 1990-х. "Криминальное чтиво" стал эталоном для последующих постмодернистских фильмов. В картине приняли участие Джон Траволта, Сэмюэл Л. Джексон, Брюс Уиллис и Ума Турман.
Привидение / Ghost (1990)
Страна: США
Убитый банковский служащий становится призраком и пытается защитить свою девушку от тех, кто виновен в его смерти.
Одновременно трогательный, уморительный и волнующий фильм на стыке мелодрамы, комедии и триллера. Картина предложила идеи для нового поколения мистических фильмов, в которых смерть персонажей не мешает им жить бурной жизнью, взаимодействовать с предметами и людьми и заканчивать незаконченные дела.
С широко закрытыми глазами / Eyes Wide Shut (1999)
Страна: США
Это история о супружеской паре: два человека открывают темную правду друг о друге через сексуальные влечения.
Фильм, снятый Стэнли Кубриком, стал последним, в котором Том Круз и Николь Кидман снялись, когда еще были вместе.
Особенности национальной охоты (1995)
Страна: Россия
Молодой финн убеждает своих русских друзей показать ему, что такое настоящая русская охота.
После распада Советского Союза людям нужно было как-то развлекаться и на время забывать о трудностях. Как раз в это время и появился самый “живой” фильм постсоветского периода. “Особенности национальной охоты" высмеивал и восхвалял безрассудное пьянство и хаос 1990-х годов, а также с помощью простодушных, ироничных и абсурдных шуток наталкивал на размышления о русской душе и русском характере.