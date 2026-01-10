Каким получился фильм «Добрый доктор» с Юрием Стояновым

© Вечерняя Москва

В прокат выходит несмешная комедия «Добрый доктор» режиссера Никиты Грамматикова — представителя известного творческого клана. Его дед — Владимир Грамматиков, создатель «Усатого няня», отец — актер и режиссер Егор Грамматиков.

Никита пошел по их стопам: в 2009 году окончил факультет искусств Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов по специальности «режиссер мультимедиа программ». В 2012-м — факультет режиссуры кино и телевидения ВГИКа по специальности «режиссер игрового кино» (он учился у Карена Шахназарова). И на его счету уже около 15 киноработ — короткометражных фильмов и сериалов. Самые яркие — «Враг у ворот», «Ева, рожай!», «Моя большая тайна», «Фемида видит», «Проклятие спящих», так что опыт есть.

Но с жанром комедии (причем с медицинским юмором!) он столкнулся впервые. И эта задача оказалась не из простых, несмотря на звездные актерские имена (в главной роли — Юрий Стоянов). Может, все дело во вторичности истории, ведь фильм представляет собой российский ремейк французской комедии 2019 года «Хороший доктор».

В версии Грамматикова в центре истории оказывается разъездной врач Олег Мандрыгин (Юрий Стоянов), человек с непростым характером, вынужденный в одиночку справляться с потоком назойливых пациентов, причем 1 января, когда больницы в России работают в ограниченном режиме. Он же решает дежурить в Новый год, когда его коллеги отдыхают. В этот день сам врач выезжает на вызовы на фирменном «Ларгусе».

Во время одного из выездов герой сталкивается с курьером — доставщиком пиццы Димой (Виктор Хориняк) на самокате (в этом наша версия отличается от французской). У Олега травма, отказывает спина, он больше не может работать. Чтобы не оставлять пациентов без внимания и не потерять работу, Мандрыгин уговаривает курьера временно его подменить. Оказывается, у Димы есть неоконченное медицинское образование. Теперь ему придется самому ездить по вызовам, а Мандрыгин будет руководить его действиями по телефону. Собственно, на этом и строится сомнительный комизм всех ситуаций. Сразу скажем, негусто.

Дуэт Стоянова и Хориняка — основной источник смеха, иногда на грани фола. Причем артисты стараются. Признанные мастера комедийного жанра создают определенную энергетику кадра. Так, Стоянов умело передает сарказм и усталость своего персонажа, а Хориняк добавляет легкости и наивности образу курьера-«доктора».

Причем Мандрыгин — и в этом заслуга Стоянова, выходца из семьи докторов — фигура явно неоднозначная. За его скорбным взглядом мнится не просто мрачный человек с плохим характером, а одинокий пожилой мужчина с депрессией и алкоголизмом. При этом у него есть силы жить, шутить, работать и спасать людей. Все это вызывает симпатию к заболевшему Айболиту.

К тому же фильм украшают праздничный антураж новогодней Москвы, новогодние хлопоты персонажей, ожидание чуда. События разворачиваются в разных районах столицы — от исторического центра до отдаленных мест. И пациенты проходят перед нами из разных социальных групп, после новогоднего застолья они находятся в разном трагическом состоянии. Все это создает как бы приятный фон для фарсовых комических ситуаций. Но, увы... Слишком видна французская калька (сценарий Ильи Куликова и Варвары Морозовой).

Да и отношения героев расшифровываются не сразу. Например, полфильма непонятно, кем приходится доктору девушка Катя, которую он спасает. Лишь этот сюжет, связанный с их родственными отношениями (Катя — девушка его погибшего сына) придает истории некоторую психологическую глубину.

Адаптация французского оригинала выглядит не всегда органичной. Некоторые сцены производят впечатление «неуклюжего перевода», где юмор теряет остроту. Например, как вам такая реплика: «У тебя вместо башки ананас с лицом»? А вот еще: «Меня сейчас объяло жаром от ауры твоего успеха».

Поэтому и ситуации порой кажутся неестественными, диалоги — натянутыми, а шутки — слишком прямолинейными и физиологическими. В стиле «Камеди-клаба», например, сюжет с пациентом, которому лжедоктор удаляет каловый камень, или с преждевременными родами другой пациентки.

Понятно, что фильм пытается балансировать между «интеллектуальными» репликами и физиологическим юмором (что традиционно вызывает споры в российском кино). Этот контраст местами выглядит неестественно. Сюжет не спасают элементы абсурда и ситуации, когда один человек вынужден довериться другому в самый неподходящий момент.

Похоже, режиссер не смог в полной мере раскрыть потенциал искрометного французского материала. Комические моменты подаются топорно, в лоб, без тонкой игры и визуальных гэгов. Поэтому, сравнивая этот ремейк с оригиналом, понимаем, что в ряде эпизодов российский вариант проигрывает в изобретательности и ритме. Хотя операторская работа выдержана в стандартном для новогодних комедий стиле: яркие кадры, динамичные планы в сценах погонь и нелепых ситуаций. А музыкальное сопровождение ненавязчиво поддерживает настроение, но не становится запоминающимся элементом.

«Добрый доктор» — типичная новогодняя комедия с элементами фарса. Она не претендует на глубину или оригинальность, но способна развлечь зрителя в праздничные дни. Фильм держится лишь на харизме актеров и уютной атмосфере, однако страдает от слабого сценария и неровной режиссуры. Он подойдет для семейного просмотра тем, кто ценит легкие комедии без претензий на шедевр.

