Топ-20 лучших детективных фильмов всех времен

Таинственные исчезновения, загадочные убийства, леденящие душу тайны… Жанр детектива, в какой бы форме он ни был представлен, всегда был привлекательным и для кинематографистов, и для зрителей.

© кадр из фильма «Убийство в «Восточном экспрессе»

Как писали Эмиль Брагинский и Эльдар Рязанов в повести "Берегись автомобиля!", детективные романы создаются для того, чтобы заманить читателя ("Приятно читать книгу, заранее зная, чем она кончится"), и детективные фильмы, конечно же, исключением не являются. Даже если зритель заранее знает о том, что "убийцей оказался повар", его интерес к сюжету не пропадает благодаря массе любопытных деталей и неожиданных поворотов.

"Российская газета" предлагает вашему вниманию подборку наиболее примечательных детективов с высоким рейтингом.

Китайский квартал (Chinatown, 1974)

Режиссер - Роман Полански

Жанр: неонуар, триллер, детектив

В ролях: Джек Николсон, Фэй Данауэй, Джон Хьюстон, Даррелл Цверлинг, Перри Лопес, Бёрт Янг

Сюжет

Лос-Анджелес, 1937 год. Частный детектив Джейк Гиттес (Николсон), получает очередной заказ - он должен следить за главным инженером городского департамента водоснабжения Холлисом Малрэем (Цверлинг), которого подозревает в неверности женщина, назвавшаяся его женой Эвелин. Гиттес узнает, что объект его слежки пытается предотвратить строительство новой плотины, предупреждая о высокой опасности предприятия. Чиновник и сыщик также становятся свидетелями большого сброса воды в океан. На следующий день Гиттес фотографирует Малрэя с юной девушкой, вскоре эти снимки попадают в газету. Настоящая Эвелин Малрэй (Данауэй) угрожает подать на детектива в суд, он понимает, что его подставили и намерен доказать это, но чиновника находят мертвым и расследование приобретает совсем другие краски...

Почему стоит посмотреть

В основу "Чайнатауна", названного газетой The Guardian лучшим фильмом всех времен (по результатам читательского опроса), легли т. н. водные войны в Южной Калифорнии и реальная история миллионера Уильяма Малхолланда, разбогатевшего на орошении местных полей. Автором сценария стал Роберт Таун ("Последняя женщина на Земле", "Бонни и Клайд"), Полански ("Отвращение", "Жилец") внес в текст коррективы, лишив его какой-либо надежды на лучшее (финал ленты называли одним из самых пессимистичных в истории американского кино). Музыку написал номинант на премию "Оскар" Джерри Голдсмит ("Фрейд: Тайная страсть", "Бегство с планеты обезьян").

Полански называл фильм "каким-то бесконечным" и не надеялся на большой успех, однако лента была номинирована на "Оскар" в 11 категориях, получила четыре "Золотых глобуса", три премии BAFTA и заняла 13 место в списке 500 лучших фильмов по версии журнала Empire. В 2008 году Американский институт киноискусства поставил "Китайский квартал" на второе место в списке десяти лучших детективных фильмов в истории. 26 лет спустя Николсон решил лично снять продолжение загадочного ретро-детектива, но картину не спасло даже участие Тауна - фильм "Два Джейка" с треском провалился в прокате.

Смотрите также: "Разговор", "Французский связной", "Долгое прощание"

В случае убийства набирайте "М" (Dial M for murder, 1954)

Режиссер - Альфред Хичкок

Жанр: детектив

В ролях: Грейс Келли, Рэй Милланд, Джон Уильямс, Роберт Каммингс, Энтони Доусон

Сюжет

Тони Уэндис (Милланд), бывший профессиональный игрок в теннис, ставший продавцом спортинвентаря, удачно устроился в жизни, женившись на богатой наследнице Марго (Келли). Узнав о романе женщины с ее знакомым писателем Марком Хэллидэем (Каммингс), Тони, боясь провести остаток жизни в бедности, решается на убийство супруги. Он начинает следить за своим знакомым Суоном (Доусон), имеющим проблемы с законом, чтобы шантажом заставить его убить Марго и обеспечить себе алиби.

Почему стоит посмотреть

До "Клаустрофобии" камерная лента, поставленная Хичкоком по пьесе Фредерика Нотта "Телефонный звонок", по праву считалась одним из главных фильмов мастера саспенса. Режиссер признавался, что согласился снимать "В случае убийства…" из-за творческого спада, выбрав популярную пьесу, не требующую особых усилий со стороны постановщика. На съемки ушло всего 36 дней. В 1955 году роли Грейс Келли и Джон Уильямс были отмечены премией National Board of Review, еще год спустя актриса оставила кино, став княгиней Монако. Картина же вошла в десятку лучших детективных фильмов по версии Американского института киноискусства.

Смотрите также: "Окно во двор", "Идеальное убийство", "Ошибка Тони Вендиса"

Врожденный порок (Inherent vice, 2014)

Режиссер - Пол Томас Андерсон

Жанр: детектив, комедия, драма, неонуар

В ролях: Хоакин Феникс, Джош Бролин, Кэтрин Уотерстон, Оуэн Уилсон, Бенисио дель Торо, Мартин Шорт, Джена Мэлоун, Риз Уизерспун, Майя Рудольф, Джоанна Ньюсом, Эрик Робертс

Сюжет

Лос-Анджелес, 1970 год. Детектив-хиппи Ларри Спортелло по прозвищу Док (Феникс), несмотря на пагубные пристрастия, все же является настоящим мастером - он уверенно берется за самые сложные и запутанные дела, с невероятной легкостью находит грабителей и убийц. И все же есть один человек, которого он никак не может найти - это его бывшая возлюбленная Шаста (Уотерстон), исчезнувшая вместе со своим новым дружком. Постепенно Док понимает, что загадочное исчезновение девушки каким-то образом связано с его текущими расследованиями и с каждым шагом все больше погружается в бездну паранойи.

Почему стоит посмотреть

Остроумный и смешной детектив, поставленный Андерсоном по одноименному бестселлеру выдающегося американского постмодерниста Томаса Пинчона (издатели описывали его сюжет как "отчасти нуарную, отчасти психоделическую возню"), стал памятником одному из переломных моментов в истории США - "Лету любви" 1968 года и его последствиям. Наблюдателем конца эры становится нетипичный для остросюжетного кино детектив - настоящая рок-звезда начала 1970-х в блистательном исполнении Феникса.

Многослойный сценарий и прекрасные костюмы были отмечены номинациями на премию "Оскар", Феникс был номинирован на "Золотой глобус" за "Лучшую мужскую роль в комедии или мюзикле". Национальный совет кинокритиков США назвал "Врожденный порок" одним из лучших фильмов 2014 года, еще два года спустя лента заняла 75-е место в списке 100 величайших фильмов XXI века по версии BBC.

Смотрите также: "Под Сильвер-Лэйк", "Славные парни" (2016)

Тайна в его глазах (El secreto de sus ojos, 2009)

Режиссер - Хуан Хосе Кампанелья

Жанр: драма, детектив, триллер, мелодрама

В ролях: Рикардо Дарин, Соледад Вильямиль, Карла Кеведо, Хавьер Годино, Гильермо Франселья

Сюжет

Аргентина, 1990-е годы. Бывший судебный служащий, а ныне почетный профессор университета Бенхамин Эспозито (Дарин), пишет книгу о событии 25-летней давности, когда он расследовал дело об изнасиловании и убийстве молодой женщины Лилианы Колото (Кеведо). Помощниками Эспозито в расследовании становятся его коллеги: страдающий алкоголизмом следователь Пабло Сандоваль (Франселья) и секретарь судебного департамента Ирене Менендес Хейстингс (Вильямиль). После того, как кто-то внутри судебной системы пытается скорее закрыть дело, обвинив в преступлении двух невиновных людей, Эспозито выходит на след некого Исидора Гомеса (Годино) - хитрого и изворотливого мерзавца, готового пойти на все, лишь бы оставаться на свободе. Вскоре в стране происходит переворот и к власти приходит военная хунта…

Почему стоит посмотреть

Самый успешный фильм аргентинского режиссера Хуана Хосе Кампанельи ("Сын невесты", "Криминальный роман"), поставленный по популярному детективному роману "Вопрос в их глазах" Эдуардо Сочери, в 2010 году был отмечен премиями "Оскар" (в номинации "Лучший фильм на иностранном языке") и "Гойя" (за лучшие фильм на испанском языке и актерский дебют - Вильямиль). Лента была признана самой кассовой картиной в истории аргентинского кино. Эмоциональная (даже чрезмерно) детективная драма о произволе тоталитарной власти в Аргентине входит в Топ-100 лучших фильмов XX века по версии BBC и Топ-250 лучших фильмов по версии IMDb. В 2015 году режиссер Билли Рэй снял американскую версию этой истории ("Тайна в их глазах") с Николь Кидман, Джулией Робертс, Чиветелем Эджиофором и Дином Норрисом.

Смотрите также: "Не говори никому", "Идеальное преступление", "Короли интриги", "Каранчо".

Сердце ангела (Angel heart, 1987)

Режиссер - Алан Паркер

Жанр: детектив, триллер, ужасы

В ролях: Микки Рурк, Роберт Де Ниро, Лиза Боне, Шарлотта Рэмплинг, Элизабет Уиткрафт

Сюжет

1955 год, Нью-Йорк. К ветерану Второй мировой войны Гарри Эйнджелу (Рурк), ныне работающему частным детективом, обращается некий Луи Сайфер (Де Ниро). Таинственный богач просит помочь ему разыскать некогда популярного певца Джонни Фейворита, пропавшего после войны, и обещает достойное вознаграждение. Сайфер рассказывает Эйнджелу, что музыкант заключил с ним договор, однако после полученных в сражениях ранений оказался в психиатрической клинике, персонал которой до недавнего времени оповещал богача о его состоянии. Доктор Фаулер признается детективу, что Фейворита увезли из клиники двое неизвестных, заплативших ему за молчание. Вскоре Эйнджел обнаруживает доктора убитым - чем дальше заходит расследование, тем быстрее растет число загадочных смертей.

Почему стоит посмотреть

Изысканный и жуткий шедевр Алана Паркера ("Багси Мэлоун", "Стена", "Птаха") был снят по книге Уильяма Хьертсберга "Падший ангел" с некоторыми изменениями, главным из которых стало перемещение действия из Нью-Йорка в Новый Орлеан (на одной из улиц был построен целый мини-город в духе 1950-х). Желая снять "черно-белое кино в цвете", режиссер придал особое значение теням и цветовой тональности, попутно почтив память Андрея Тарковского, умершего за год до премьеры "Сердца ангела". Музыку к фильму написал Тревор Джонс ("Поезд-беглец", "Лабиринт"), создавший незабываемый дарк-джазовый звуковой ряд. Несмотря на провал в прокате, со временем картина, снятая на стыке "круто сваренного" детектива и фильма ужасов, утвердилась в культовом статусе, став своеобразным эталоном остросюжетного кино.

Смотрите также: "Адвокат дьявола", "Девятые врата", "Лестница Иакова", "Синий бархат".

Основной инстинкт (Basic instinct, 1992)

Режиссер - Пол Верховен

Жанр: триллер, неонуар, детектив, эротика

В ролях: Майкл Дуглас, Шэрон Стоун, Джинн Трипплхорн, Джордж Дзундза, Уэйн Найт, Митч Пиледжи

Сюжет

Работая под прикрытием, детектив Ник Каррэн (Дуглас) случайно убивает двух туристов - теперь, чтобы доказать свою профпригодность, он должен посещать консультации у Бет Гарнер (Трипплхорн) - полицейского психолога и по совместительству бывшей любовницы. У Ника огромное количество проблем и зависимостей, он слишком импульсивен, зачастую ему трудно контролировать себя. В состоянии полного "раздрая" он принимается за расследование убийства рок-музыканта Джонни Боза, зарезанного ножом для колки льда. Подозрения Каррэна ложатся на автора детективных романов Кэтрин Трамелл (Стоун), некогда описавшую схожее преступление в своей книге, но девушка успешно проходит тест на детекторе лжи, детектив теряет голову от страсти, а расследование становится все более запутанным и опасным...

Почему стоит посмотреть

Сценарий этого эталонного эротического триллера с уклоном в неонуар написал Джо Эстерхаз ("Кулак", "Танец-вспышка", "Зазубренное лезвие"), за право экранизировать его соревновались несколько крупных голливудских студий. Победу одержала компания Carolco, за год до этого выпустившая свой главный хит - вторую часть "Терминатора" ("Основной инстинкт" стал последним крупным финансовым успехом компании).

Как и в предыдущих картинах Верховена (кроме "Робокопа"), за камеру отвечал выдающийся кинооператор (впоследствии также и режиссер) Ян де Бонт ("Крепкий орешек", "Коматозники"), за музыку - Джерри Голдсмит ("Чужой", "Легенда", "Вспомнить все"), но все же главным достоинством картины стала прочувствованная игра Дугласа и Стоун, исполнивших чуть ли не лучшие свои роли. Снятый в качестве своеобразного подношения Альфреду Хичкоку, фильм был номинирован на "Золотую пальмовую ветвь" Каннского кинофестиваля, премии "Оскар", "Золотой глобус" и "Сатурн". С момента выхода на видео картина приобрела статус культовой.

Смотрите также: "Разоблачение", "Одинокая белая женщина".

Мальтийский сокол (The Maltese falcon, 1941)

Режиссер - Джон Хьюстон

Жанр: нуар, детектив, драма

В ролях: Хамфри Бограт, Мэри Астор, Глэдис Джордж, Петер Лорре, Сидни Гринстрит, Джером Кауэн

Сюжет

В XVI веке мальтийские тамплиеры в качестве дани послали королю Испании Карлу V усыпанную драгоценными камнями статуэтку золотого сокола, но бесценный артефакт был перехвачен пиратами - с тех пор его судьба остается тайной.

В 1941 году в Сан-Франциско частные детективы Сэм Спейд (Богарт) и Майлз Арчер (Кауэн) берутся за поиски пропавшей девушки - сестры некой Рут Уандерли (Астор), сбежавшей с типом по имени Флойд Терсби. Стоит сыщикам взяться за дело, как Арчера и Терсби убивают, все подозрения падают на Спейда. Продолжая расследование в одиночку, он узнает, что женщину, которая обратилась к ним за помощью, на самом деле зовут Бриджид О'Шоннесси, и она замешана в сложную аферу, связанную с поиском статуэтки, пропавшей столетия назад. Так Спейд становится одним из охотников на "мальтийского сокола".

Почему стоит посмотреть

Дебютный фильм Джона Хьюстона, впоследствии прославившегося не только на режиссерском, но и на актерском поприще, считается первым в истории фильмом в жанре нуар и, пожалуй, самым влиятельным. Визуальную основу жанра заложил мастер американской киношколы, оператор Артур Эдисон ("Робин Гуд", "Багдадский вор", "Франкенштейн"), сделавший акцент на резкие контрасты света и тени. Вдохновленная шедеврами немецкого экспрессионизма, его работа породила невероятное количество последователей и подражателей, картину в обязательном порядке изучают в киношколах.

Лента была номинирована на премию "Оскар" в трех категориях (за лучшие фильм, адаптированный сценарий и роль второго плана), при бюджете в 375 тысяч долларов она собрала в прокате почти два миллиона. Самая удачная (третья по счету) экранизация романа Дэшила Хэмметта стала знаковой и для исполнителя главной роли - сыгранный Богартом обаятельный мерзавец моментально сделал его звездой мирового масштаба.

Смотрите также: "Глубокий сон", "Двойная страховка", "Третий человек".

Схватка (Heat, 1995)

Режиссер - Майкл Манн

Жанр: криминальная драма, экшн, детектив

В ролях: Аль Пачино, Роберт Де Ниро, Вэл Килмер, Эшли Джадд, Том Сайзмор, Дайан Венора, Натали Портман, Джон Войт, Дэнни Трехо, Уильям Фихтнер, Эмми Бреннеман, Хэнк Азария, Ксандер Беркли, Кевин Гейдж, Генри Роллинз

Сюжет

Король преступного мира Лос-Анджелеса Нил Макколи (Де Ниро) организовывает налет на машину инкассаторов: все идет по плану, пока привлеченный со стороны рецидивист Уэйнгро (Гейдж) не убивает охранника, вынуждая бандитов прикончить остальных. Добычей преступников становятся ценные бумаги, которые планируется продать их бывшему владельцу Ван Занту (Фихтнер) - тот соглашается, при этом приказывая своим людям убить посягнувших на его собственность. За расследование дела о нападении на инкассаторскую машину берется опытный лейтенант Винсент Ханна (Пачино) - лучший детектив Лос-Анджелеса.

Почему стоит посмотреть

В основе одного из лучших фильмов Майкла Манна ("Охотник на людей", "Последний из Могикан") лежит реальная история Нила Макколи - гения криминального мира и бывшего заключенного тюрьмы Алькатрас, выслеженного детективом Чаком Адамсоном. В реальной жизни лучшие преступник и полицейский Лос-Анджелеса действительно встречались в кафе, их диалог был использован в сценарии. Впоследствии Адамсон переквалифицировался из талантливого детектива в кино- и телепродюсера, добившись немалого признания и на этом поприще - ему, в частности, был посвящен другой фильм Манна "Джонни Д" (2009).

Оригинальному сценарию потребовалось на реализацию 15 лет, но оно того стоило: почти трехчасовая картина может похвастаться увлекательным, ни на секунду не провисающим сюжетом, уникальной атмосферой и фантастическим кастом, главной удачей которого, безусловно стали Де Ниро и Пачино, впервые снявшиеся вместе после второй части "Крестного отца". Картина была отмечена премией Чикагской ассоциации критиков в категории "Лучший фильм" и двумя премиями "Сатурн" (за лучшие приключенческий фильм или боевик и актера второго плана - Килмер). Кроме прочего, "Схватка" стала второй большой работой Натали Портман после "Леона" - за эту роль она удостоилась премии YoungStar Awards как лучшая молодая актриса в драматическом фильме.

Смотрите также: "Соучастник", "Донни Браско", "Полицейские".

Подозрительные лица (The Usual suspects, 1995)

Режиссер - Брайан Сингер

Жанр: неонуар, триллер, детектив

В ролях: Кевин Спейси, Чезз Палминтери, Гэбриэл Бирн, Стивен Болдуин, Бенисио дель Торо, Пит Постлетуэйт, Джанкарло Эспозито, Дэн Хедайя

Сюжет

Некий Кайзер стреляет в бывшего полицейского Дина Китона (Бирн) и поджигает корабль. После взрыва на причале находят 27 трупов и двух уцелевших: венгерского нелегала, за которым присматривает агент ФБР Баэр (Эспозито), и частично парализованного мошенника по прозвищу Болтун (Спейси), которого допрашивает агент Куйан (Пальминтери). Последний, в надежде получить свободу благодаря сотрудничеству со следствием, рассказывает все, что ему известно…

Почему стоит посмотреть

Картина, которую критики называли одним из совершенных триллеров 1990-х годов, открыла для независимого режиссера Сингера (впоследствии - режиссера "Людей Икс") дорогу в большое кино. Сценарий был написан Кристофером Маккуорри ("Публичный доступ"), опиравшимся на собственный опыт работы в детективном агентстве. В частности, один из персонажей был основан на личности реального преступника Джона Листа, которого не могли найти 18 лет. Центральным элементом сюжета стала идея о группе бандитов, познакомившихся в результате появления в качестве статистов на церемонии опознания в полицейском участке. Позже Сингер признавался, что фильм был вдохновлен картинами "Расёмон", "Двойная страховка" и "Гражданин Кейн". Лента получила внушительное количество премий (в том числе" Оскар" за лучшие сценарий и мужскую роль второго плана) и номинаций, впоследствии войдя в десятку самых значимых детективных фильмов Голливуда по версии Американского института кино.

Смотрите также: "Секреты Лос-Анджелеса", "Набережная Орфевр, 36".

Дьяволицы (Les Diaboliques, 1954)

Режиссер - Анри-Жорж Клузо

Жанр: психологический триллер, детектив

В ролях: Симона Синьоре, Вера Клузо, Поль Мёрисс, Шарль Ванель, Джонни Холлидей

Сюжет

Набожная и сентиментальная Кристина (Клузо), жена директора частной школы Мишеля Деласаля (Мёрисс), не любит мужа и хочет с ним развестись. Сам он категорически против развода, означающего для него разорение, ведь на самом деле учебное заведение принадлежит его супруге. Не в восторге от мужчины и его бывшая любовница Николь (Синьоре), работающая в школе учительницей. Учебными делами Мишель не интересуется, зато без конца оскорбляет и унижает обеих женщин. Николь уговаривает доведенную до предела Кристину убить мужчину, утопив его в ванной, но тело внезапно исчезает…

Почему стоит посмотреть

Как писал Франсуа Трюффо, фильм по сценарию, основанному на романе "Та, которой не стало" Пьера Луи Буало и Тома Насержака, мечтал снять Альфред Хичкок, опоздавший с приобретением прав на несколько часов (позже он все же экранизирует другой их роман). Как бы то ни было, в копилке Анри-Жоржа Клузо ("Ворон", "Набережная Орфевр", "Плата за страх") появился еще один восхитительный триллер, имевший большой успех у критиков и зрителей. Стивен Кинг называл его "одним из лучших хорроров в истории", а комиссар Фише (Ванель) стал основой для образа главного героя в культовом детективном сериале "Коломбо".

Смотрите также: "Круг обреченных", "Банни Лейк исчезает", "Дьяволицы" (1996).

Беглец (The Fugitive, 1993)

Режиссер - Эндрю Дэвис

Жанр: детектив, триллер, экшн

В ролях: Харрисон Форд, Томми Ли Джонс, Сила Уорд, Андреас Кастулас, Джулианна Мур, Джо Пантолиано

Сюжет

Жену известного хирурга Ричарда Кимбла (Форд) находят убитой, и он становится главным подозреваемым. Мужчина рассказывает следователям, что он застал преступника, покидающего их дом, но обстоятельства работают против него - врача обвиняют в жестоком убийстве и приговаривают к смертной казни. На пути в тюрьму один из заключенных нападает на охранника тюремного автобуса, машина вылетает за ограждение и оказывается на железной дороге. Кимбл помогает раненому охраннику и убегает, надеясь узнать всю правду. За ним охотятся полиция и команда маршалов во главе с помощником шерифа Сэмюэлом Джерардом (Джонс).

Почему стоит посмотреть

Широко известное в США дело Сэма Шеппарда, осужденного за убийство беременной жены и оправданного лишь 12 лет спустя, послужило вдохновением для создателей популярного в 1960-е сериала "Беглец" - одного из самых инновационных телешоу того времени, соревновавшегося в популярности лишь с "Далласом". Полнометражную форму сериал обрел 30 лет спустя благодаря стараниям сценаристов Джеба Стюарта ("Крепкий орешек") и Дэвида Туони ("Чернокнижник", "Замечательная поездка"). Режиссером стал мастер экшн-кино Эндрю Дэвис ("Кодекс молчания", "Доставить по назначению", "Над законом", "В осаде"), на главные роли были приглашены "беспроигрышные" Харрисон Форд ("Звездные войны", "Индиана Джонс", "Бегущий по лезвию") и Томми Ли Джонс ("Огненные птицы", "Карточный домик", "Джон Ф. Кеннеди. Выстрелы в Далласе"), впоследствии удостоенный премий "Оскар" и "Золотой глобус" в номинации "Лучшая мужская роль второго плана". В 1998 году персонаж Джонса вернулся на экраны в фильме Стюарта Бэрда "Служители закона" - увлекательном, но уже не столь успешном продолжении превосходного "Беглеца".

Смотрите также: "Доставить по назначению", "Враг государства", "Дело о пеликанах", "Двойной просчет".

Убийство в Восточном экспрессе (Murder on the Orient express, 2017)

Режиссер - Кеннет Брана

Жанр: детектив, драма, мистерия

В ролях: Кеннет Брана, Джуди Денч, Джонни Депп, Уиллем Дефо, Пенелопа Крус, Оливия Колман, Дейзи Ридли, Мишель Пфайффер, Джош Гад, Том Бейтман, Сергей Полунин

Сюжет

Изящно раскрыв загадочное преступление в Иерусалиме, известный во всем мире сыщик Эркюль Пуаро (Брана) отправляется в Стамбул, где встречает своего давнего друга мсье Бука (Бейтман), начальника "Восточного экспресса", находящего для него место в вагоне. К детективу обращается американский антиквар Эдвард Рэтчетт (Депп), рассчитывающий на его защиту. Он предлагает Пуаро крупную сумму, но получает отказ. Вскоре поезд сходит с рельсов из-за снежной лавины, а Рэтчетта обнаруживают мертвым с 12 ножевыми ранениями. Под подозрением находятся 13 человек - Пуаро должен действовать быстро, пока преступник не атаковал снова…

Почему стоит посмотреть

Очередная экранизация одного из самых известных произведений Агаты Кристи, входящих в американскую версию 100 лучших детективных романов всех времен, появилась на свет благодаря Кеннету Бране ("Генрих V", "Гамлет", "Много шума из ничего"), давно мечтавшему исполнить роль Эркюля Пуаро. Несмотря на существенное обновление классического сюжета, пришедшееся по вкусу далеко не всем, у фильма был ряд несомненных достоинств: фантастический актерский состав, выдающаяся работа художника-постановщика и оператора, удивительной красоты музыка. В прокате картина собрала почти 353 миллиона долларов и вдохновила многих режиссеров на съемки обновленных ретро-детективов. Главный герой с роскошными усами и бельгийским акцентом полюбился зрителям и вернулся на экраны еще дважды - в фильмах "Смерть на Ниле" (2022) и "Призраки в Венеции" (2023), собравших, как и оригинальная картина, целую россыпь звезд первой величины.

Смотрите также: "Убийство в "Восточном экспрессе" (1974), "Смерть на Ниле", "Призраки в Венеции", "Скрюченный домишко".

Воспоминания об убийстве (Memories of murder, 2003)

Режиссер - Понг Чжон Хо

Жанр: детектив, драма, черная комедия, триллер, социальная сатира

В ролях: Сон Кан Хо, Ким Сан Гён, Ким Ро Ха

Сюжет

В конце 1980-х в корейском Хвасоне происходит серия загадочных убийств - в ночное время кто-то нападает на женщин в малолюдных местах. Расследованием занимается не отличающийся компетентностью детектив Пак Ду Ман (Сон Кан Хо). Поняв, что дело приобретает серьезный оборот, из центра в городок присылают детектива Со Тхэ Юна (Ким Сан Гён). Вскоре Пак и его жестокий напарник Чон Ён Гу (Ким Ро Ха) выслеживают и арестовывают местного умственно отсталого паренька, которого пытками заставляют признаться в убийстве, но нападения продолжаются…

Почему стоит посмотреть

Понг Чжон Хо, главное лицо современного корейского кино и будущий режиссер оскароносных "Паразитов", известен своими многожанровыми фильмами, в которых ужасное неизменно соседствует со смешным. В "Воспоминаниях об убийстве" он представил довольно вольную вариацию реальных событий, не тронув при этом исторических деталей - в мельчайших деталях в фильме показана каждодневная жизнь южнокорейской провинции образца середины 1980-х годов - тусклого и бедного города, буквально тонущего в грязи. Наполнив сюжет яркими персонажами и жутковатыми загадками, своим вторым фильмом Понг Чжон Хо окончательно утвердился в качестве одного из интереснейших режиссеров современности, доказав это впоследствии еще не раз. Особенно критики и зрители оценили талантливую актерскую игру, режиссуру, увлекательный сценарий, смелый монтаж и удивительно красивое музыкальное сопровождение. Картина получила несколько престижных премий и входит в Топ-20 лучших фильмов с 1992 года по версии Квентина Тарантино.

Смотрите также: "Олдбой".

Достать ножи (Knives out, 2019)

Режиссер - Райан Джонсон

Жанр: детектив, комедия, мистерия

В ролях: Дэниэл Крейг, Ана Де Армас, Крис Эванс, Джейми Ли Кёртис, Дон Джонсон, Майкл Шэннон, Тони Коллетт, Кристофер Пламмер, Кэтрин Лэнгфорд, Рики Линдхоум, Фрэнк Оз, Джейден Мартелл

Сюжет

Престарелый автор популярных детективных романов Харлан Тромби (Пламмер) найден в своем доме с перерезанным горлом - накануне вся семья писателя собралась в особняке, чтобы отметить его 85-летие. За дело берется первоклассный частный детектив Бенуа Бланк (Крейг) - "последний сыщик-джентльмен". Он узнает о натянутых отношениях Тромби с членами семьи - у каждого была своя причина расправиться с родственником. Помочь Бланку в расследовании соглашается сиделка писателя Марта (Де Армас), которая не переносит лжи…

Почему стоит посмотреть

Стильная мистерия Райана Джонсона ("Кирпич", "Братья Блум", "Петля времени") стала достойным продолжением фильмографии режиссера, за пять лет до этого написавшего и снявшего "Звездные войны: Последние джедаи". Классический детективный сюжет о доме, в котором происходит таинственная смерть, и собравшихся в нем людях, каждый из которых может оказаться преступником, почти не претерпел изменений за годы. О том, что действие картины происходит в наши дни, по сути, говорят лишь мобильные телефоны и высочайшего качества картинка с вкраплениями стилизации под ТВ-шоу. Все остальное выдержано в лучших традициях американского детективного Pulp-романа первой половины прошлого века. Изысканно старомоден и Дэниэл Крейг, из Агента 007 перевоплотившийся в обаятельного частного детектива, и собравшаяся в доме разношерстная компания. В прокате фильм заработал больше 310 миллионов долларов и, несмотря на менее теплый прием последующей картины (при бюджете в 40 млн "Достать ножи: Стеклянная луковица" собрала в прокате лишь 15 млн), франшиза была продолжена - премьера ленты "Достать ножи: Проснись, мертвец" запланирована на 2025 год.

Смотрите также: "Смотрите, как они бегут", "Улика", "Восемь женщин", "Десять негритят", "Ночные игры".

Зодиак (Zodiac, 2007)

Режиссер - Дэвид Финчер

Жанр: детектив, триллер, неонуар

В ролях: Джейк Джилленхол, Марк Руффало, Роберт Дауни-младший, Энтони Эдвардс, Брайан Кокс, Хлое Севиньи, Джон Кэрол Линч, Дермот Малруни, Чарльз Флейшер, Филип Бейкер Холл, Элиас Котеас, Донал Лог, Клеа Дюваль

Сюжет

Летом 1969 года в Северной Калифорнии появляется убийца, отправляющий письма с признанием и шифром в редакции крупных изданий, в том числе San Francisco Chronicle, что вызывает интерес репортера Пола Эвери (Дауни-младший) и карикатуриста Роберта Грейсмита (Джилленхол). Преступник требует разместить присланный шифр на первой полосе газеты, в противном случае угрожая "кровавым уикендом" - убийством 12 человек. После публикации над решением загадки трудятся ФБР, ЦРУ и обычные граждане, семейной паре энтузиастов удается выяснить, что в послании не содержится ничего существенного ("когда я умру, то смогу возродиться в раю, а все убитые будут моими рабами"), кроме псевдонима - Зодиак. Преступник продолжает нападать на людей, берет на себя ответственность за чужие преступления и угрожает расстрелом школьного автобуса. За дело берутся опытные полицейские детективы Дэйв Тоски (Руффало) и Билл Армстронг (Эдвардс), вскоре к поискам убийцы присоединяется телевидение, но это вызывает лишь хаос. Грейсмит начинает собственное расследование, постепенно выходя на главного подозреваемого…

Почему стоит посмотреть

Свое 18-месячное расследование провели также режиссер Дэвид Финчер ("Игра", "Бойцовский клуб"), сценарист Джеймс Вандербильт ("Темнота наступает", "Сокровище Амазонки") и продюсер Брэдли Фишер ("База "Клейтон"), создавшие почти трехчасовое зрелище на основе популярных книг бывшего карикатуриста - одного из главных действующих лиц в печально известном деле о хитроумном и неуловимом маньяке. Результатом стала полная загадок и деталей картина, тепло принятая зрителями и критиками - особенной похвалы удостоились интересный сценарий, крепкая режиссура, прекрасный актерский ансамбль, атмосферный саундтрек и историческая достоверность. Лента получила ряд номинаций крупных премий и кинофестивалей, впоследствии получив пятое место в десятке лучших фильмов начала десятилетия по версии Ассоциации кинокритиков Лос-Анджелеса и 12-е место в рейтинге величайших фильмов XXI века по версии BBC.

Смотрите также: "Зодиак" (2005), "Семь", "Пленницы", "Исчезнувшая".

Головокружение (Vertigo, 1958)

Режиссер - Альфред Хичкок

Жанр: триллер, детектив, драма

В ролях: Джеймс Стюарт, Ким Новак, Том Хелмор, Барбара Бел Геддес

Сюжет

Полицейский детектив Джон "Скотти" Фергюсон (Стюарт) становится свидетелем трагической гибели коллеги и у него развивается акрофобия (боязнь высоты), вынуждающая его подать в отставку. Знакомый мужчины Гэвин Элстер (Хелмор) нанимает его в качестве частного сыщика следить за женой Мадлен (Новак). Женщина помешана на личности своей прабабушки Карлотты Вальдес, покончившей с собой в возрасте 26 лет: посещает ее могилу, часами рассматривает портрет, носит ту же прическу. Следящий за Мадлен детектив спасает ее от утопления и влюбляется без памяти, однако уберечь женщину от очередного порыва мешает боязнь высоты…

Почему стоит посмотреть

Франсуа Трюффо рассказывал, что Хичкок немного не успел с покупкой прав на экранизацию романа Пьера-Луи Буало и Тома Насержака "Та, которой не стало" - так Анри-Жорж Клузо снял легендарную картину "Дьяволицы" (1954). Правда это, или нет, но интерес мастера саспенса к роману и вышедшей ленте был очевиден, четыре года спустя ему удалось "наверстать упущенное", сняв по роману писателей "Из мира мертвых" одну из своих самых запоминающихся картин. Здесь режиссер впервые использовал сочетание трансфокатора с откатом камеры, названное "вертиго" (головокружение) - эффект, при котором пространство одновременно приближается и удаляется. Прекрасный сюжет, мастерская работа с цветом и светом, поразительная музыка Бернарда Херманна и новаторские титры Сола Басса обеспечили фильму место в вечности, породив огромное количество заимствований, пародий и подражаний. "Головокружение" занимает первое место в рейтинге лучших детективов по версии Американского киноинститута, это же место лента занимает в списке величайших фильмов по версии Sight & Sound (2012 г.).

Смотрите также: "Лора","Завороженный", "Скандал", "Убийца в спальном вагоне", "Поймать вора".

Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Собака Баскервилей (1981)

Режиссер - Игорь Масленников

Жанр: детектив, драма, комедия, триллер

В ролях: Василий Ливанов, Виталий Соломин, Никита Михалков, Рина Зелёная, Евгений Стеблов, Александр Адабашьян, Светлана Крючкова, Олег Янковский, Ирина Купченко, Алла Демидова

Сюжет

Англия 1889 год. Знаменитого детектива Шерлока Холмса (Ливанов) и его помощника доктора Джона Ватсона (Соломин) навещает сельский доктор Джеймс Мортимер (Стеблов), рассказывающий историю об ужасной собаке, несколько веков преследующёй в Девоншире представителей рода Баскервилей. В частности, адскую гончую обвиняют в таинственной гибели хозяина поместья Баскервиль-Холл. В естественные причины смерти (остановка сердца) доктор не верит, поскольку недалеко от тела он обнаружил большие собачьи следы. Теперь Мортимер беспокоится за судьбу племянника покойного и его единственного наследника - наивного и взбалмошного Генри Баскервиля (Михалков), только что прибывшего из Канады. Вскоре на Бейкер-стрит появляется и сам сэр Генри, получивший письмо с предупреждением ("Если рассудок и жизнь дороги Вам, держитесь подальше от торфяных болот"). Холмс и Ватсон отправляются в Девоншир, где их ждет "мистическое" дело с массой загадок и подозреваемых.

Почему стоит посмотреть

До этого фильма Игорь Масленников ("Под каменным небом", "Сентиментальный роман") и компания сняли о приключениях Холмса и Ватсона две ленты (по две и по три серии) и, по словам режиссера, были завалены письмами от зрителей с просьбой обязательно экранизировать повесть "Собака Баскервилей", которая всегда пользовалась особой любовью у читателей. Как ни странно, несмотря на феноменальный успех предыдущих картин, кинематографисты столкнулись с рядом препятствий, главным из которых был запрет со стороны председателя Комитета по телевидению и радиовещанию Сергея Лапина, считавшего, что одной черно-белой экранизации 1971 года вполне достаточно (проблему решил Василий Ливанов, который к тому времени успел подружиться с чиновником). Многое в картину привнес темпераментный Никита Михалков, благодаря которому, например, получил большую роль Александр Адабашьян. Они же вместе с Евгением Стебловым, Светланой Крючковой и Бориславом Брондуковым дополнили мрачный сюжет Конан Дойля комедией и гротеском. Сильнейший актерский ансамбль, уважительное следование авторскому тексту, удачно выбранная натура и незабываемая музыка Владимира Дашкевича принесли картине заслуженную славу самой популярной в мире экранизации повести, стабильно входящей в списки лучших детективов всех времен.

Смотрите также: "Собака Баскервилей" (1971), "Шерлок Холмс и доктор Ватсон" (1979), "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона" (1980),"Сокровища Агры", "Двадцатый век начинается", "Тайна "Черных дроздов", "Чисто английское убийство".

Противостояние (1985)

Режиссер - Семен Аранович

Жанр: драма, детектив, военный фильм, триллер

В ролях: Олег Басилашвили, Андрей Болтнев, Юрий Кузнецов, Александр Филиппенко, Станислав Садальский, Наталья Сайко, Владимир Головин, Виктор Гоголев

Сюжет

СССР, конец 1979 года. Лингвист Георгий Козел (Гоголев) находит в кустах мешок со странным узлом - внутри оказывается труп, лишенный головы и кистей рук. Делом занимается полковник милиции, начальник отдела по особо важным делам ГУУР МВД Владислав Костенко (Басилашвили). Погибшего удается идентифицировать - это недавно пропавший Михаил Гончаков, также выясняется, что он уехал на такси водителя по фамилии Милинко. Следствие выходит на труп со схожими повреждениями, найденный в 1945 году в прифронтовой полосе - оказывается, что погибший морской пехотинец и есть Григорий Милинко. Сыщики показывают фотографию таксиста матери, и она не узнает сына, тем временем в Абхазии находят еще один труп без головы. Вскоре устанавливается и личность лже-Милинко - это изменник Родины Николай Кротов (Болтнев), перешедший на сторону врага в 1941 году и избежавший наказания. Десятилетия спустя преступник остается чрезвычайно опасным…

Почему стоит посмотреть

Многосерийный художественный телефильм Семена Арановича ("Красный дипломат", "Торпедоносцы") стал одной из творческих вершин не только режиссера, но и писателя Юлиана Семенова ("Петровка, 38", "Огарева, 6"), создавшего насыщенный деталями сценарий. Как и в случае с картинами "Семнадцать мгновений весны" и "Место встречи изменить нельзя", на протяжении многих лет во время показа картины по ТВ, улицы вымирали - к поиском Кротова будто подключалось большинство советских граждан. В 1986 году Аранович и Андрей Болтнев, сыгравший самую яркую роль в своей карьере, были отмечены премией МВД СССР, почти 40 лет спустя популярный детектив получил новое воплощение - роли в сериале 2024 года исполнили Владимир Вдовиченков и Алексей Гуськов, признавшие, что перед ними была поставлена довольно высокая планка. Мрачная и атмосферная лента, снятая в полудокументальной манере, по сей день поражает своей глубиной, натурализмом и мало с чем сравнимым детективным сюжетом.

Смотрите также: "ТАСС уполномочен заявить...", "Колье Шарлотты", "Золотая мина", "Профессия - следователь", "Петровка, 38", "Огарева, 6", "Визит к минотавру", "Лекарство против страха".

Рай и ад (High and low, 1963)

Режиссер - Акира Куросава

Жанр: детектив, триллер

В ролях: Тосиро Мифунэ, Тацуя Накадай, Кёко Кагава, Исао Кимура, Тосио Эги

Сюжет

Богач Кинг Гондо (Мифунэ) собирается производить хорошо сделанную обувь в современном стиле, но сталкивается с непониманием со стороны руководителей, считающих, что важнее всего огромная прибыль, пусть даже продукция будет дешевой и некачественной. Мужчина намерен выкупить акции крупной обувной компании, заложив все, что у него есть. Вскоре ему звонит неизвестный, сообщающий Гондо о похищении его сына Дзюна (Эги) и требующий за освобождение ребенка огромную сумму…

Почему стоит посмотреть

Литературной основой для сценария самого недооцененного фильма Куросавы ("Телохранитель") стал детективный роман Эда Макбейна (Сальваторе Ломбино) "Выкуп Кинга" из серии "87-й полицейский участок". В 1961 году на экраны вышел одноименный сериал, вызвавший живой интерес режиссера, уставшего от самурайской тематики. К тому же Японию в то время захлестнула волна похищений детей, и Куросава был уверен в том, что всему виной было слабое наказание - преступники зачастую приговаривались к годичному заключению. Вместе с командой сценаристов режиссер дополнил сюжет моральными и социальными аспектами, темами растущей классовой пропасти, коррупции и наркомании. В 1964 году благодаря Куросаве в Уголовный кодекс Японии были внесены поправки, предусматривающие ужесточение наказания за похищение людей - вплоть до пожизненного заключения и смертной казни. Картина была номинирована на главную премию кинофестиваля в Венеции и "Золотой глобус", однако проиграла лентам "Руки над городом" Франческо Рози и "Мелодия из подвала" Анри Вернея. В 2024 году появилась информация о возможном ремейке ленты, над которой работает легендарный Спайк Ли.

Смотрите также: "Самурай" (1967).

Место встречи изменить нельзя (1979)

Режиссер - Станислав Говорухин

Жанр: драма, детектив

В ролях: Владимир Высоцкий, Владимир Конкин, Армен Джигарханян, Александр Белявский, Сергей Юрский, Виктор Павлов, Евгений Евстигнеев, Светлана Светличная, Зиновий Гердт, Андрей Градов, Всеволод Абдулов, Леонид Куравлёв, Иван Бортник, Станислав Садальский, Александр Абдулов, Лариса Удовиченко, Валерия Заклунная, Евгений Леонов-Гладышев

Сюжет

СССР, август 1945 года. После окончания войны старшего лейтенанта Владимира Шарапова (Конкин) направляют на службу в Московский уголовный розыск. Прибыв на место, молодой фронтовик знакомится с начальником отдела по борьбе с бандитизмом Глебом Жегловым (Высоцкий). В первый же день службы Шарапов становится свидетелем убийства внедренного в уголовную среду милиционера Василия Векшина (Леонов-Гладышев), еще не догадываясь о том, что он и сам вскоре будет играть роль мелкого преступника для внедрения в терроризирующую столицу банду "Черная кошка".

Почему стоит посмотреть

Снятый по мотивам нашумевшей книги Аркадия и Григория Вайнеров "Эра милосердия", пятисерийный фильм Станислава Говорухина ("Вертикаль", "Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо") стал настоящим феноменом советского телевидения. Премьерный показ картины был приурочен ко Дню милиции и вызвал фурор - картину активно обсуждали и хвалили критики и зрители, отметившие потрясающий актерский ансамбль, внимание к деталям, режиссерскую работу и заложенные в детективной истории нравственные проблемы. Многие реплики персонажей пополнили словари крылатых выражений и афоризмов, сделав "Место встречи…" по-настоящему "народным" фильмом. Впоследствии создатели ленты получили почетные грамоты МВД СССР (Высоцкий, которому на съемках приходилось выступать в качестве не только актера, но и режиссера, трижды был награжден посмертно), Конкин за создание образа Шарапова также удостоился премии МВД России. В 2016 году у входа в здание полицейского главка на Петровке, 38 был установлен памятник главным героям работы скульптора Александра Рукавишникова. 45 лет спустя картина остается одним из главных примеров того, каким должно быть действительно интересное детективное кино.