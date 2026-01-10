Когда выйдет документальный фильм о Меле Бруксе

Документальный фильм о Меле Бруксе выйдет в январе
Трейлер двухсерийного документального фильма «Mel Brooks: The 99 Year Old Man!» обнародовал 8 января 2026 года HBO Max. Премьера первого эпизода состоится 22 января, второго – 23-го. Режиссерами фильма выступил Джадд Апатоу и Майкл Бонфильо.
Первая серия расскажет о раннем опыте, сформировавшем комедийный стиль Мела Брукса: от его детства в Бруклине до службы в армии во время Второй мировой войны. Она также охватывает его роль в зарождающейся эре телевидения, где — вместе с Сидом Сизаром, Нилом Саймоном, Ларри Гелбартом и Карлом Райнером — он заложил основу современной скетч-комедии и создал своего незабываемого персонажа — «2000-летнего человека».
Вторая серия рассказывает о восхождении Брукса к суперзвездной славе и о непреходящем влиянии его творчества на зрителей и будущие поколения комедийных сценаристов и исполнителей, а также исследует его глубокую дружбу с Карлом Райнером, его творческие отношения с Джином Уайлдером и другими.
41-летний брак Мела с Энн Бэнкрофт и жизнь с четырьмя детьми иллюстрируются личными архивными материалами и интервью с членами семьи. В съемках также приняли участие Бен Стиллер, Джерри Сейнфелд, Адам Сэндлер, Ник Кролл, Паттон Освальт, Конан О’Брайен, Джош Гад, Джимми Киммел, Эми Шумер, Сара Сильверман, Трейси Ульман, Питер Фаррелли, Джерри и Дэвид Цукер, Барри Левинсон, Мэттью Бродерик и Натан Лейн и многие другие.
- Вдохновленный любовью к классическому кино и роскошным голливудским мюзиклам, он написал и снял «Молодого Франкенштейна», «Немое кино», «Страх высоты» и «Всемирная история, часть 1», продолжая использовать смех как комментарий к абсурдности человеческого существования, - говорится в пресс-релизе. - Как продюсер Брукс расширил свой творческий диапазон, сняв «Человека-слона» и другие известные фильмы, продолжая при этом создавать комедийные классики, такие как «Космические яйца» и «Робин Гуд: Мужчины в трико». В свои 70 лет Брукс покорил Бродвей своей постановкой «Продюсеры», завоевав рекордные 12 премий «Тони». История Брукса — это мастер-класс по превращению юмора в смелость, сатиры в сочувствие, а творчества в непреходящее влияние.